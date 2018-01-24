Умер поэт и художник Михаил Анемподистов 13 24.01.2018, 10:31

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Михаил Анемподистов

Белорусский дизайнер, график, фотограф, поэт и переводчик Михаил Анемподистов умер в возрасте 53 лет.

Об этом рассказала «Радыё Свабода» его жена Елена.

Ранее сообщалось, что Анемподистов в критическом состоянии бы доставлен в больницу после того, как в ночь на 23 января якобы уснул за компьютером.

Михаил Анемподистов родился 16 марта 1964 года в Минске. Дизайнер, фотограф, график, поэт, публицист. Член Белорусского союза дизайнеров и Белорусского ПЕН-клуба. Обучался в Минском художественном училище, работал в жанрах прикладной графики, иллюстрации, плаката, фотографии. Участвовал в коллективных и персональных выставках за рубежом и в Беларуси.

Анемподистова называют одним с создателем белорусской рок-поэзии - его стихи стали песнями NRM, «Нового Неба», Дмитрия Войтюшкевича, IQ48 и других, он был автором знаменитого «Народного альбома» (признанного «Альбомом года» на «Рок-коронации-1997»), переводов польских рок-хитов для белорусских певцов.