Ученые выяснили неожиданное сходство между людьми и кошками 4 24.01.2018, 10:34

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Более 70 процентов животных выполняли действия определенной «ведущей» лапой.

Исследователи из Королевского университета в городе Белфаст выяснили, что среди кошки есть «правши» и «левши», передают информационные агентства.

Получается, что животные имеют «ведущую лапу». В эксперименте приняли участие сорок четыре домашних животных: двадцать четыре самца и двадцать самок. Ученые наблюдали за животными, за их действиями.

Было установлено: более 70 процентов животных выполняли действия определенной «ведущей» лапой. Коши, которые являются «левшами» более агрессивны и не отличаются стрессоустойчивостью.