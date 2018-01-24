Илон Маск будет работать на Tesla без зарплаты 10 лет 1 24.01.2018, 10:53

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Илон Маск

Однако он будет получать вознаграждения при выполнении этапов 10-летнего плана.

На днях компания Тесла обнародовала сведения об изменениях касательно зарплаты генерального директора этой организации, сообщают информагентства.

Новая система предполагает, что Маск не будет получать заплату в общепринятом смысле, но будет вознагражден, если достигнет определенных показателей в работе.

Новая система предлагает директору по одному проценту акции Tesla за достижение каждой из целей десятилетнего плана.

К примеру, первая цель обозначена как $100 миллиардная капитализация компании. Сейчас этот показатель насчитывает $65 миллиардов. Каждый следующий этап предполагает достижение очередных $50 миллиардов, а главная цель десятилетия поднять этот показатель до $650 миллиардов.

Если же гендиректор не будет справляться с поставленными задачами, то останется без вознаграждения за свои труды. Кроме того, он обязан оставаться руководителем компании. В феврале акционеры компании проголосуют за внедрение новой системы или против нее.

Чтобы никак не влиять на принятие решения, Илон Маск и его брат Кимбал Маск устранились от голосования. Кроме того, новый подход к вознаграждению руководителя был разработан не ими.