Фотофакт: В Гродно сделали и отправили властям антикалендарь 8 24.01.2018, 10:57

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Тема календаря — беспризорные животные.

На 12 листах они рассказывают свои истории на фоне местных достопримечательностей. Антикалендарь был послан в правительство страны с описанием тех выгод, которые принесет принятие закона об административном наказании людей, выбросивших животных на улицу, и обязательное чипирование или клеймение, пишет onliner.by.

Среди них: снижение бюджетных расходов на содержание бригад по отлову, транспорт и медицинские средства по усыплению животных.

— Название «антикалендарь» неслучайно, — говорит автор идеи Михаил Лис. — Обычно календари создаются для того, чтобы висеть на видном месте и напоминать о чем-то приятном в течение целого года. Наш проект — это символ острой и актуальной проблемы. Как только она исчезнет, антикалендарь станет неактуален и его можно будет выбросить.

Авторы календаря — фотограф Ян Хведчин и зоозащитная организация «Преданное сердце».