Как продавец-консультант из Барановичей создал центр компьютерных услуг 3 24.01.2018, 11:14

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Виталий Михалюк считает, что будущее любого бизнеса – в интернете.

Владелец центра компьютерных услуг Виталий Михалюк рассказал Intex-press, c чего начинал свое дело, почему спустя четыре года успешной работы ушел из бизнеса, что заставило его вернуться и во что сегодня стоит вкладывать деньги начинающим предпринимателям.

- Мой путь в бизнес начался около 15 лет назад. На мысль о собственном деле натолкнули постоянные просьбы друзей заправить картридж для принтера. Я в то время работал продавцом-консультантом в магазине бытовых товаров и неплохо разбирался в компьютерах.

Когда клиентов стало больше, мы с женой открыли центр компьютерных услуг. Точнее – это был пункт по заправке картриджей, который располагался на улице Маяковского. Помимо заправки картриджей у нас можно было сделать ксерокопию или распечатать документы. Вложений в бизнес много не потребовалось: оборудование было свое, платили только за аренду – сейчас уже не помню даже сколько.

Каждый переезд – удар по бизнесу

Сначала мы ощутили все преимущества работы на себя: независимость и стабильный доход – купили неплохой автомобиль, сняли трехкомнатную квартиру (вначале жили в однокомнатной). Но потом последовала череда неудач, начало которым положило наше решение переместить пункт услуг поближе к центру города. Переехав, мы лишились части клиентов. Потребовалось около года, чтобы наша клиентская база снова выросла. И вдруг новый удар – из-за проблем с арендой пришлось искать другое помещение. Мы обосновались в фойе гостиницы «Комсомольская». Из-за смены адреса опять растеряли клиентов, и весь путь вновь пришлось проходить сначала. Но как только мы начали набирать обороты, гостиницу закрыли на реконструкцию.

Это было последней каплей. У нас опустились руки, и в 2006 году мы закрылись. Я устроился на работу в частную компанию. И, честно говоря, в тот момент даже не думал, что когда-нибудь снова буду работать на себя. Неудачи отбили всякое желание заниматься своим делом.

Решиться начать все заново было сложно

Спустя некоторое время в Барановичах как грибы после дождя начали появляться мелкие пункты, где буквально за копейки предлагали заправить принтер или распечатать текст. И параллельно мой телефон стал разрываться от звонков. Звонили наши прежние клиенты, которые утверждали, что снова хотели бы обслуживаться у меня.

Открывать свое дело и начинать все заново – значило уйти с работы, отказаться от пусть и не слишком высокой, но стабильной зарплаты, вновь искать клиентов и нарабатывать базу. Решиться на это было сложно. Тем более что на дворе был 2011 год, когда из-за кризиса закрывались десятки частных предприятий.

После долгих раздумий я все-таки решился. Подумал: свою зарплату в $300 я в любом случае заработаю, зато в качестве бонуса получу независимость и возможность больше времени уделять семье. В общем, прежние клиенты, можно сказать, заставили меня вернуться в бизнес.

Начинал, как и в первый раз, с нуля. Все, что у меня было, – опыт и жаждущие сотрудничества клиенты. В бизнес я возвращался медленно. Сначала выезжал к клиентам на дом: заправлял картриджи; если требовалось, устранял неполадки в компьютерах. Когда число клиентов стало расти, я начал принимать у себя дома. Параллельно брал на оцифровку старые видеокассеты. Кстати, вопреки моим ожиданиям, эта услуга до сих пор остается очень востребованной.

Постепенно снова пришел к тому, чтобы открыть свой центр компьютерных услуг, и арендовал помещение в кинотеатре «Октябрь».

Интернет – безграничные возможности

Сейчас я уже не считаю, что, работая на себя, достаточно зарабатывать обычную зарплату. Если это – предел мечтаний, то лучше трудиться на кого-то: и ответственности, и возни с документами намного меньше.

Пока половина дохода уходит на семью, мы живем в собственной квартире. Остальные средства – на аренду помещения (150 рублей в месяц), на налоги (90 рублей), обслуживание кассового аппарата и зарплату приемщице заказов. Сам я в офисе не сижу – много времени отнимает работа с сайтами, разработкой и продвижением которых я занимаюсь параллельно.

Я понял, что будущее любого бизнеса – в интернете. Даже без вложений и пресловутой предпринимательской жилки. Сегодня, если и нужно во что-то вкладывать деньги на старте, так это в создание хорошего сайта и его грамотное продвижение.

Сайт и его продвижение в течение месяцев четырех стоит примерно $1,5 тысячи. Относительно немного для инструмента, который «заставит» увидеть ваши товары или услуги гораздо большее количество людей, чем обыкновенный магазин. Это то, на что сейчас действительно не стоит жалеть денег – никогда уже бизнес не вернется в оффлайн, и хороший сайт на первой странице поисковых систем – просто необходимость удачного старта и развития своей компании.

На первый взгляд кажется много, но это то, на что действительно не стоит жалеть денег. Я недавно распечатал очень много объявлений с предложением своих услуг, расклеил по всему району: ни одного звонка. Сделал свой сайт, вывел его на первую позицию – телефон разрывается. И чем дальше, тем роль интернета будет расти. Тогда мой заработок вырастет существенно.