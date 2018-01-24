«Сняли батареи в подъезде, обещали экономию» 4 24.01.2018, 11:33

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жильцы дома в Глубоком жалуются на холод в квартирах.

Жильцы 18-квартирного дома на улице Мира, 22, в Глубоком столкнулись с серьезной коммунальной проблемой: сотрудники ЖКХ обрезали в подъездах часть батарей, и теперь из-за этого холодно не только на лестничных клетках, но и в квартирах, сообщает tut.by.

В доме — три подъезда по три этажа. Каждый из этажей раньше обогревали батареи, состоящие из двух секций. В сентябре 2017 года работники ЖКХ сняли во всех подъездах по одной секции — как утверждают жильцы, по просьбе их соседей.

— Демонтировать батареи во всем доме попросила семья, которая живет во втором подъезде. Объяснили, что им жарко и, мол, к тому же надо экономить на отоплении. При этом другие жильцы согласия на демонтаж не давали. Никаких бумаг, по какой причине секции срезают, работники ЖКХ нам не предоставили. При этом все квартиры тут приватизированы. Люди по горячим следам, еще в сентябре, начали звонить коммунальникам и выяснять: на основании чего сняли батареи, — рассказывает жительница дома № 22 на улице Мира Ольга Пашкович. — Нам ответили: «Давайте дождемся отопительного сезона — вы же выиграете в деньгах: будете меньше платить за отопление».

Осень и начало зимы люди в холодных квартирах еще кое-как пережили. Но в январе, когда терпеть дискомфорт стало невозможно, написали коллективное обращение в ЖКХ с просьбой снова подключить батареи.

— Подписали его почти все, воздержались только две квартиры и та семья, которая и попросила срезать батареи. Однако коммунальники нам сообщили, что будут рассматривать наше заявление в порядке очереди, 2−3 недели, — продолжает Ольга.

— При этом у меня ребенок, и приходится включать обогреватель. На холод жалуются и соседи. Я сделала замеры: даже несмотря на отсутствие сильных заморозков, в нашем подъезде +10°C, а до демонтажа батарей было +15°C. В квартире же теперь +15−18°C, а то и меньше, хотя раньше термометр показывал +22−24°C.

Жильцы говорят, что сэкономить, как их заверяли в ЖКХ, тоже не получится:

— Я записала показания счетчиков по общедомовому расходу теплоэнергии за ноябрь-декабрь 2016 и 2017 годов. И оказалось, что расходы выросли: в ноябре 2016-го было 14,32 Гкал, а в этом же месяце 2017-го, уже после того как срезали батареи, — 20,35 Гкал. Похожая картина и за декабрь позапрошлого и прошлого годов.

Ситуацию прокомментировал Игорь Рудак, начальник участка по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ЖКХ Глубокского района:

— С просьбой отключить батареи в подъездах к нам обратились не один и не два человека, а больше жильцов. Правда, это было устное, а не письменное обращение. Жильцы объяснили, что в подъездах тепло и они хотели бы экономить на отоплении. Действительно, в подъездах в этом доме установлены батареи по 2 секции, в каждой по 12 ребер — в итоге 24 ребра. Для 3-этажного дома это многовато. Решили убрать по одной секции и перенаправить это тепло на отопление квартир. Но теперь люди уже жалуются.

По словам Игоря Рудака, после коллективного обращения жильцов ЖКХ несколько раз мониторило температуру в подъездах:

— По стандарту в подъезде должно быть не менее 14 градусов тепла. Последний замер, 22 января, показал, что в первом подъезде на третьем этаже +14°C, а на втором — +13,8°C. Во втором подъезде стандарт, да, действительно не выдерживается. А в третьем подъезде было +14,1−14,5°C.

Представитель местного ЖКХ уверяет, что проблема решаема:

— Пока подключим вторую секцию во втором подъезде. Потом помониторим еще, посмотрим, какая температура. И, может быть, подключим в ближайшее время батареи и в остальных двух подъездах.