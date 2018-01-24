Рекс Тиллерсон: Россия несет ответственность за жертвы в Сирии 1 24.01.2018, 11:36

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Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

Государственный секретарь США заявил о новой химической атаке в Сирии.

Россия несет ответственность за новую химическую атаку в Сирии в Восточной Гуте, заявил 23 января государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на конференции в Париже, пишет "Гордон" со ссылкой на Reuters.

По его словам, "только вчера более 20 гражданских лиц, в основном дети, стали жертвами явного применения хлора".

Он добавил, что последние атаки в сирийском районе Восточная Гута вызывают серьезные опасения, что президент Сирии Башар Асад продолжает использовать химическое оружие против собственного народа.

Тиллерсон заявил, что "в конечном итоге Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и множестве других мест, которые стали жертвами химического оружия, поскольку Россия стала участвовать в этом конфликте".

Госсекретарь США также отметил, что "неспособность России решить проблему химического оружия в Сирии ставит под сомнение ее значимость для разрешения кризиса". Госсекретарь добавил, что с апреля 2014 года появились новые свидетельства того, что у Сирии по-прежнему есть химическое оружие.

22 января Reuters сообщало, что в центре Дамаска в результате артиллерийского обстрела погибли девять человек, 21 получили ранения. Государственное телевидение Сирии заявило, что обстрел вели повстанцы.