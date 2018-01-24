Как белорусам снять двухместный номер в Варшаве за 9 евро
- 24.01.2018, 11:50
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Несколько вариантов очень выгодных путешествий.
Citydog.by рассказывает о выгодных путешествиях. Сегодня снимаем двухместный номер в отеле за 9 евро, едем в Ригу за 5 или летим в Афины за 20.
Дешевые номера в неплохих отелях Польши
Сеть отелей Ibis устроила акцию с дешевыми номерами. Во многих польских отелях сети двухместный номер предлагают за 9 евро. Без завтрака, правда, но его можно заказать, доплатив.
В акции участвуют девять отелей. Два в Варшаве, два в Кракове, два во Вроцлаве и по одному в Катовице, Торуне и Щецине.
Из Минска в Ригу за 5 евро
Эстонская автобусная компания Lux Express начала еще одну распродажу. Теперь из Минска в Ригу можно съезить за 5 евро. Из Риги в Минск – тоже. Правда, в цепочке участвует скидочный купон, но это не большая проблема.
Распродавать билеты в столицу Латвии и обратно будут до 28 февраля. Уехать по ним можно с 1 февраля по 28 апреля.
Купить билет на сайте перевозчика можно после получения промокода на «Сливках».
И еще некоторые особенности акции:
Билеты, купленные по акции, возврату и обмену не подлежат.
На каждом отправлении доступно ограниченное количество билетов по акции.
Приобрести билет необходимо как минимум за 7 дней до отправления.
Из Вильнюса в Афины за 20 евро (или за 10 евро)
Лоукостер Wizz Air тоже радует. Они предлагают слетать из Вильнюса в Афины за 19,99 евро, а если вы состоите в клубе авиакомпании – за 10 евро. Правда, на полет обратно таких заманчивых предложений нет. Это повод либо потратить больше денег, либо не возвращаться из Афин.