Из 3D-принтера на орбиту и еще 7 самых ожидаемых космических событий Роман Босиков

24.01.2018, 12:03

Ракета Electron космической компании Rocket Lab Фото Rocket Lab

Forbes представляет космические проекты, которые подтолкнут развитие науки в 2018 году.

2018 год будет богатым на события. Давос, выборы в России, Олимпиада и другие новости предсказуемо попадут на первые полосы мировых СМИ. Но все они ограничены масштабами Земли, а тем временем на орбите и в дальнем космосе развернутся проекты, которые заставят потесниться местечковые разборки человечества.

В Новой Зеландии удалось со второго раза провести успешный запуск мини-ракеты Electron. Формально американская космическая компания Rocket Lab полностью финансируется представителями Новой Зеландии и с космодрома в этой же стране запускается. Необычно маленькая и легкая, за счет применения углепластика и аддитивной печати, она способна вывести на орбиту до 225 килограмм полезной нагрузки. Их хватило, чтобы запустить на орбиту три кубсата (миниспутника), которые сейчас активно применяются в частной космонавтике. Мощность двухступенчатой кажется смешной, российский носитель «Протон-М» может вывести на орбиту примерно в 100 раз больше грузов по стоимости всего в 10-12 раз дороже. Но дело в том, что очень редко надо запустить на орбиту 23 тонны спутников, а для старта на «Протоне» или том же Falcon 9 придется ждать подходящего старта. Electron же потенциально можно будет запускать практически в любой момент. Какие еще старты мы ждем?

Фото Bloomberg via Getty Images

Очень тяжелая Falcon Heavy

Илон Маск и его компания Space X остаются на передовой частной космической деятельности. В самом начале года, а точнее, в феврале, компания планирует осуществить первый испытательный полет ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Falcon Heavy.

Как отметил Илон Маск, при условии, что ракета не взорвётся при пуске, она устремится по направлению к Марсу и, минуя его, пробудет в космосе «миллиарды лет».

Первую стадию наземных испытаний Falcon Heavy SpaceX уже завершила. Старт планировался в январе, но неудачный вывод на орбиту секретного американского спутника может его задержать, хотя компания и заявила, что ее оборудование отработало штатно.

Также SpaceX планирует осуществить испытательный полет аппарата Dragon 2 или Crew Dragon, который в будущем сможет осуществлять перевозки экипажа на МКС и обратно на Землю.

Другой «майнинг»

Компания по промышленному освоению астероидов Deep Space Industries продолжает развитие технологической базы для своих будущих проектов по добыче ресурсов с небесных тел. 12 января компания вывела на орбиту аппарат Arkyd-6, выступающий в роли аппарата-разведчика. Задачей аппарата на орбите является отработка технологий по обнаружению на астероиде воды и водосодержащих веществ.

Arkyd-6

Фото DR

Аппарат оборудован авионикой второго поколения, инфракрасным сенсором и системами определения положения на орбите. Результаты испытаний Arkyd-6, которые аппарат пройдет в течение 2018 года, отразятся на подходе компании к строительству будущих аппаратов и к бизнесу в целом.

Корабль Arkyd-6 был выведен на орбиту индийской ракетой-носителем PSLV, стартовавшей с Космического центра имени Сатиша Дхавана.

Песни и танцы на Луне

Запуском зонда для Deep Space Industries Индия не ограничилась. Страна наращивает присутствие в космосе, и один из проектов попал в наш список значимых событий 2018 года. Запуск автоматической станции «Чандраян-2», сконструированной Индийской организацией космических исследований для изучения Луны, запланирован в 2018 году.

Чандраян-2

Фото DR

Миссия включает в себя корабль, посадочный модуль и небольшой ровер. В случае успеха это будет первый случай посадки индийского аппарата на поверхность небесного тела, что станет основой для будущих миссий по исследованию космоса и других планет. Программа рассчитана на один год.

Предыдущий аппарат, искусственный спутник Луны «Чандраян-1», успешно достиг Луны в 2008 году. Данные, полученные в ходе его работы, будут использованы для мягкой посадки «Чандраян-2».

К Астероиду и обратно

Впервые планируется не только сесть на астероид, но и вернуться с него. Может сделать это «Хаябуса-2», автоматическая межпланетная станция Японского агентства аэрокосмических исследований, которая по плану проекта в июне 2018 совершит посадку на астероид (162173) Рюгу.

Станция совершит три посадки на астероид, высадит на его поверхность ровер. На спускаемый аппарат установлены спектрометр и магнитометр для исследования небесного тела. Кроме того, аппарат привезет на Землю образцы с поверхности небесного тела, собранные в ходе миссии.

Ровер Хаябуса-2

Фото DR

Аппарат уже в космосе, он был запущен с космодрома Танэгасима в Японии в 2014 году. Возвращение зонда запланировано на декабрь 2020 года.

Красная Луна

В конце 2018 года возможен старт миссии «Чанъэ-5» Китайского национального космического управления. По итогам миссии китайцы планируют осуществить доставку на Землю около 2,2 килограммов образцов лунного грунта. На обратном пути возвращаемый модуль совершит вход в атмосферу Земли и посадку, в то время как орбитальный сгорит в плотных слоях атмосферы.

Космеческая миссия «Чанъэ-5»

Фото DR

Это будет первая миссия по возвращению образцов лунного грунта с 1976 года.

Меркурианский BepiColombo

В октябре 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартует миссия BepiColombo. Это совместный проект Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований по исследованию ближайшей к Солнцу планеты — Меркурия.

Среднее расстояние между Землёй и Меркурием составляет 150 млн километров. Путь к планете занимает около семи лет — по плану BepiColombo прибудет к Меркурию в 2025 году.

Миссия BepiColombo

Фото ESA

На орбиту планеты будут выведены сразу два аппарата: Mercury Planetary Orbiter, который будет изучать поверхность планеты и ее внутреннее строение, а также Mercury Magnetospheric Orbiter, являющийся аппаратом для исследования магнитного поля и магнитосферы Меркурия.

На поиски экзопланет

В марте 2018 года на орбиту Земли будет выведен транзитный космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Он разработан в Массачусетском технологическом институте в рамках Малых исследовательских программ NASA для ряда исследований, направленных на обнаружение транзитных экзопланет — наблюдаемых при прохождении между Землей и своей звездой.

Деятельность телескопа охватит около 200 000 звезд, колебания в яркости которых могут свидетельствовать о наличии планет.

Телескоп TESS

Фото NASA

Телескоп будет способен обнаружить как объекты, сопоставимые по размерам с Землей, так и газовые гиганты типа Сатурна и Юпитера. Ни один из подобных аппаратов, размещенных на Земле, не способен обеспечить выполнение стоящих перед TESS задач из-за помех, вносимых атмосферой. Предшественник TESS, обсерватория «Кеплер» открыла тысячи кандидатов в экзопланеты, многие из которых оказались интересны не только ученым, но и новостным ресурсам. Например, за счет возможности существования на них условий, пригодных для жизни.

Телескоп будет доставлен на орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Роман Босиков, Forbes.ru