На Олимпиаду в Пхенчхан отправятся 28 белорусских спортсменов 2 24.01.2018, 12:19

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Фото: Getty Images

Наши спортсмены будут бороться за медали в 6 видах спорта.

24 января на пресс-конференции в Минске заместитель министра спорта и туризма Беларуси, шеф миссии на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Александр Барауля рассказал о составе сборной Беларуси на Играх, пишет kp.by.

- Сейчас большая часть наших спортсменов завершают подготовку к Олимпиаде в Беларуси. Биатлонисты пройдут сбор в Германии, а фристайлисты – в Японии, - сообщил он.

В Пхенчхане выступят 28 спортсменов в 6 видах спорта (10 человек - биатлон, 6 фристайл, 7 лыжные гонки, 2 горные лыжи, 2 конькобежный спорт, 1 шорт-трек.