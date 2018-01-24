Что горит на полигоне в Козловщине? 1 24.01.2018, 12:24

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Ядовитые выбросы загрязняют атмосферу в Дятловском районе.

В редакцию «Газеты Слонимской» поступила информация о том, что на полигоне твердых бытовых отходов возле деревни Колки Дятловского района горит вторичное сырье.

Местный житель Игорь Ковальчук показал корреспонденту «Газеты Слонимской» на этом полигоне свалку, где уже около недели горит различное вторичное сырье: резина, пленки ПВД, ПВХ, ПНД и т.д.

От данных материалов при горении высвобождаются опасные токсические соединения, которые попадают в атмосферу.

Игорь проштудировал информацию и узнал, что данные выбросы способны разноситься в воздухе на 160 км, а также что от горения таких материалов образуется большое количество черного дыма.

Стоит отметить, что подобные материалы не должны храниться на подобных участках. Для этого должны быть созданы специальные условия — к примеру, резина должна храниться на забетонированном участке.

Также, по словам местного жителя, сами по себе материалы возгореться не могли. Он уверен, что это мог быть только поджог.

Игорь рассказал, что большая часть якобы находившегося там вторсырья попросту бесследно исчезла.

Корреспондент «Газеты Слонимской» обратился в Дятловскую райинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалист о поджоге ничего не знал и попросил выслать ему имеющиеся фотографии и пообещал разобраться по этому факту.

Остается надеяться, что горящее сырье все-таки погасят и выбросов в атмосферу станет меньше.