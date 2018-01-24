Украина изменила правила провоза вещей в багаже: что нужно знать белорусу 3 24.01.2018, 12:30

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Товары, которые человек везет в Украину, могут облагаться налогом на добавленную стоимость.

С 1 января 2018 года изменились правила ввоза товаров в багаже и ручной клади в Украину. Эти новшества коснулись и белорусов, которые ездят к соседям на машине или поезде, пишет tut.by. Что конкретно изменилось и что нужно знать, чтобы не нарушить украинский закон?

Товары, которые человек везет в Украину в ручной клади и багаже, могут облагаться налогом на добавленную стоимость. Как сообщили в Государственной фискальной службе Украины, налог не коснется тех, кто везет товары, общая стоимость которых не будет превышать 500 евро и общий вес которых до 50 кг. Но этот момент распространяется только на тех, кто не был в Украине более 24 часов и кто въезжает туда не чаще одного раза в течение 72 часов.

Если человек был в Украине в течение 24 часов и въезжает туда чаще одного раза в 72 часа, тогда без налога он может ввезти товаров на общую сумму не более 50 евро и общим весом до 50 кг.

За превышение норм белорусам придется заплатить налог. Как пояснили в Государственной фискальной службе Украины, его нужно будет платить в гривнах, при этом применят ставки, которые будут действовать на день подачи таможенному органу декларации на товары.

Налог на добавленную стоимость товаров в багаже и ручной клади не касается личных вещей. В Государственной фискальной службе Украины пояснили, что личными вещами они считают новые товары и те, что были в использовании, предназначенные для обеспечения обычных, повседневных нужд человека. При этом товары должны соответствовать цели пребывания в Украине и не быть предназначенными для предпринимательской деятельности или передачи другим лицам.

Как пояснили в ведомстве, по ст. 370 Таможенного кодекса Украины, человек в своем багаже или ручной клади в качестве личных вещей может провезти товары личной гигиены и свою косметику, свои одежду, белье и обувь, свои украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней. Но у них должны быть признаки того, что ими уже пользовались.

Помимо этого, беспошлинно белорус может везти с собой свои письменные и канцелярские принадлежности, один фотоаппарат, видеокамеру с необходимым количеством дополнительных принадлежностей, один переносной проектор и аксессуары с обоснованным количеством диапозитивов и кинопленок.

Прописано также, что если у вас в багаже найдут бинокль, не более двух переносных музыкальных инструментов, один магнитофон, диктофон, проигрыватель для дисков, один переносной телевизор и одну переносную печатную машинку, это тоже не будут облагать налогом.

Беспрепятственно с собой в поездку белорусу можно взять не более двух мобильных телефонов, не более двух ноутбуков, не более трех флешек и не более двух часов.

Также в багаже или ручной клади может быть не более двух калькуляторов и электронных книг и не запрещенные для ввоза лекарства в разрешенных объемах.

Есть ограничения и по парфюму: с собой можно взять до 0,5 литра туалетной воды и до 100 граммов духов.

К личным вещам относится и спортивное снаряжение: велосипед, рыболовная удочка, комплект альпинистского снаряжения, комплект снаряжения для подводного плавания, лыжи, теннисные ракетки, доска для серфинга, виндсерфинга, комплект снаряжения для гольфа, другое аналогичное снаряжение, предназначенное для использования одним лицом.

Ввезти без налога в Украину можно столько детских колясок, сколько с вами едет детей, а если детей нет, то можно везти не более одной коляски.

Правила налогообложения на товары, ввозимые белорусами, которые путешествуют на самолете, не изменились. Беспошлинно можно ввозить в багаже и ручной клади товаров на общую сумму в 1000 евро.