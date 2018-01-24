Бьорндален: Все, что мне остается сейчас – это изо всех сил помогать Дарье 4 24.01.2018, 12:56

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Муж белорусской биатлонистки верит, что для нее это будет очень хорошая Олимпиада.

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал о поддержке супруги Дарьи Домрачевой на Олимпиаде. Об этом пишет by.tribuna.com.

– Я тренируюсь каждый день, это повышает мою мотивацию, настроение. Эту возможность у меня ведь никто не отнимет. Все, что мне остается сейчас – это изо всех сил помогать Дарье. Думаю, она на правильном пути. Я уже скрестил пальцы и верю, что для нее это будет очень хорошая Олимпиада, – сказал Бьорндален.