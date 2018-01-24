Балтийский опыт: как Литва привлекает таланты 24.01.2018, 13:14

За пять лет количество стартапов в Литве выросло в пять раз.

В 2013 году совладелец компании ESTEQ (специализируется на киберзащите) Игорь Пархомов решил перенести свой бизнес из Севастополя в Вильнюс. "Надоело отбиваться от контролирующих органов", - говорит он. Внезапные проверки и обыски - головная боль для украинских IT-компаний. Последние несколько лет они регулярно сталкиваются с визитами силовиков всех мастей. В 2016 году обыски прошли в офисах около 30 компаний, крупнейший скандал разгорелся вокруг компании Lucky Labs. По версии СБУ, расследование касалось деятельности онлайн-казино и финансирования терроризма, пишет liga.net.

Для Литвы, такие как Пархомов, - выгодное приобретение. По данным местной службы статистики, с период с 1990 по 2010 годы страну покинуло около 610 000 человек. Это много, учитывая, что население Литвы - 2,8 млн. ВВП страны во многом зависит от производства, сельского хозяйства и транспортных услуг. Крупных предприятий, где трудится свыше 250 человек, сейчас меньше 1%, говорит глава отдела предпринимательства правительственной организации Enterprise Lithuania.

Удержать местные таланты страна пытается за счет развития малого бизнеса и ставки на инновации. Привлечь специалистов из стран СНГ помогают специальные программы и лояльные условия при переезде - оформление вида на жительство по льготной процедуре, бесплатное обучение, возможность открыть бизнес за 15 минут.

Стратегия приносит результат. В Литве сейчас развивается около 400 стартапов, примерно в четыре-пять раз больше по сравнению с 2012 годом, отмечает глава агентства Startup Lithuania Роберта Рудокине.

Пархомов говорит, что проблем с государственными органами Литвы у него нет. Рынки ЕС для компаний небольшой балтийской страны открыты. Чтобы растаможить оборудование, например, из США, не надо проходить квесты, подобные украинским.

За это он готов платить. "В Вильнюсе работать непросто, налогообложение очень высокое. Например, суммарные затраты на заработную плату 1000 евро составляют 1720 евро", - рассказывает он.

Корреспондент liga.net побывала в балтийской стране и спросила у представителей госагентств, технопарков и местной власти, как Литва привлекает в страну технологический бизнес.

Наталья Лиходедова, проектный менеджер Startup Visa Lithuania

В 2017 году мы получили право выбирать стартапы, основателям которых дают вид на жительство в Литве по упрощенной процедуре. Документ выдается на один год с возможностью продления еще на один год и позволяет перевезти в Литву свою семью. Мы сотрудничаем с командой Startup Lithuania, которая консультирует и бесплатно обучает предпринимателей.

С момента запуска программы в марте 2017 года мы получили 120 заявок от потенциальных желающих развивать свой бизнес в нашей стране, но пока удовлетворили 27. Какой бизнес нас привлекает? Если предприниматель хочет открыть в Вильнюсе или другом городе нашей страны киоск, то это нас не привлекает. Сразу видно, когда люди ставят перед собой цель при помощи этой программы получить вид на жительство и переехать в Литву. Нам интересны инновационные бизнесы, которые уже показали свою эффективность в других странах.

Ева Дирвонскайте, коммерческий директор Vilnus Tech Park

Это первый технопарк в Вильнюсе, который открылся в 2016 году. Раньше на этой территории находилась больница, которая пустовала. Мы обратились к городу с просьбой передать эту территорию нам под создание технологического парка и мэрия выделила нам ее в аренду на 25 лет.

В реконструкцию помещений мы вложили около 7 млн евро, часть из которых взяли в кредит. Но заработать на сдаче помещений не удается, высокие цены могут отпугнуть арендаторов и предпринимателей. Средняя ставка, по которой сейчас сдаются помещения в нашем техно парке - 9,5 евро за один квадратный метр без учета НДС.

Доход приносят различные мероприятия для предпринимателей и инвесторов. Сейчас помещения в технопарке арендует 60 предпринимателей, еще 80 находятся в листе ожидания.

Ремигиюс Шимашюс, Мэр Вильнюса

В Вильнюсе, как и в других городах, масса проблем. Но для их решения не обязательно использовать дорогостоящие технологии. Улучшить эффективность работы снегоуборочной техники, например, удалось после установки на каждый автомобиль GPS-навигатора. Они помогли установить, что одна машина регулярно ездила в охотничьи угодья под Вильнюсом. Потребление топлива, кстати, тоже сократилось.

Общественный транспорт курсирует по выделенным полосам, на которых мы установили видеокамеры. Если автомобиль нарушил правила, мы это видим и сразу выписываем штраф.

Стараемся развивать и школьников. Например, в этом учебном году все пятиклассники получили в подарок микросхему, которую можно подключить к монитору и писать простые программы.

Мы с коллегами все время думаем над тем, как сделать Вильнюс более комфортным для жизни и привлечь бизнес. На мой взгляд, администрация должна быть открыта и давать любые данные, которые не запрещены законодательством. Это касается не только физических, но и юридических лиц. Например, мы предоставляли всю информацию о городе сервису Uber перед его выходом в Литву.

Иоланта Милош, глава отдела предпринимательства правительственной организации Enterprise Lithuania

В Литве проживает 2,8 млн человек, из которых 1,5 млн - трудоспособное население. Средняя заработная плата по стране - 810 евро. Размер взноса социального страхования составляет 31% от заработной платы, а НДС - 21%.

Крупных предприятий, где трудится свыше 250 человек, сейчас меньше 1%.

У молодых людей огромное желание начать свой бизнес в нашей стране. Наша организация заинтересована в том, чтобы этот бизнес предоставлял экспортные услуги.

Сейчас в Литве насчитывается 29 предпринимателей на 1000 человек, а 80% компаний - малый бизнес.

Роберта Рудокине, глава Startup Lithuania

В прошлом году в Литве заключили 14 сделок по привлечению инвесторов в стартапы на общую сумму около 20 млн евро. Еще три команды предпринимателей находятся на этапе подписания контракта.

Всего в Литве сейчас развивается около 400 стартапов, примерно в четыре-пять раз больше по сравнению с 2012 годом. Наша задача - мотивировать людей на создание своего бизнеса. Об этом мы говорим со школьниками, бесплатно консультируем и обучаем будущих предпринимателей.