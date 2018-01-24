Ученые воссоздали лицо девушки, жившей девять тысяч лет назад 4 24.01.2018, 13:34

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Авги жила на территории Греции в эпоху мезолита.

Ученые из Швеции и греческого Афинского университета по обнаруженным костям реконструировали лицо девушки, которая жила примерно девять тысяч лет назад на территории современной Греции - в эпоху мезолита, около 7000 лет до нашей эры, сообщает агентство Reuters (перевод – newsru.com).

Останки девушки были обнаружены в пещере Теопетра в Метеорах, в области Фессалия (Центральная Греция) в 1993 году. Ее назвали Авги (в переводе с греческого "рассвет"), так как она жила в период зарождения цивилизации.

На основе анализа костей и зубов девушки установлено, что Авги умерла в возрасте от 15 до 18 лет. Характерной особенностью людей, живших в тот период, была выступающая вперед нижняя челюсть, что отразилось в реконструкции. При восстановлении облика девушки ученые провели компьютерную томографию черепа, а затем восстановили его при помощи 3D-принтера.

По версии исследователей, Авги из-за недостатка витаминов, вероятно, страдала от анемии и цинги. У нее были проблемы с суставами, что затрудняло передвижение и, возможно, способствовало ранней смерти. Фигура девушки выставлена в минувшую пятницу, 19 января, в Музее Акрополя в Афинах.

В пещере Теопетра греческие археологи проводят раскопки уже более 20 лет. Скалы Метеоры, расположенные вблизи города Каламбака и села Кастраки, признаны ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Пещеры Метеоры закрыты для посещения общественности. Однако пещера Теопетра открыта для публики с 22 октября 2010 года.

В Теопетре найдены кости людей и животных, каменные орудия периода палеолита, мезолита и неолита, а также керамика эпохи неолита.