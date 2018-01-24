«Неуязвимый» строитель оставил борисовчан без денег и ремонта 24.01.2018, 13:23

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Общительный и деятельный мужчина легко входил в доверие и не вызывал подозрений.

Если действовать грамотно и осторожно, избежать можно даже уголовного наказания. Неписаные правила, основанные на несовершенстве нашего законодательства, давно усвоили мошенники поумнее: прибедняйся, от обязательств не отказывайся и по мере возможности выходи на связь. Итого, соблюдая всего лишь три нехитрых условия, можно, набрав предоплат на тысячи рублей, формально оставаться кристально чистым перед законом человеком, так и не перешагнувшим черту, отделяющую бизнесмена от жулика, пишет onliner.by.

Гражданин, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, и гражданин, изначально имевший умысел на обогащение за счет ничегонеделания, — очень большая разница, да еще с уголовным оттенком. И как тут разобраться, развели тебя на деньги, как дитя, или ты сам не проявил снисходительность и понимание?

Запутанной историей, в которой уже больше десяти пострадавших, поделились жители Борисова, опасающиеся, что их «герой»-строитель, которому в родном городе потихоньку перекрывают кислород, может медленно и планомерно двигаться в сторону Минска.

Ремонт под ключ с большими проблемами

В просторной, но так и не отремонтированной квартире Вячеслава собрались пятеро — люди, которые верили, надеялись, ждали, а потом, вдоволь наслушавшись обещаний, но так и не увидев дел, обратились в суд и выиграли. На самом же деле, утверждают борисовчане, пострадавших намного больше: только в «тематической» группе в Viber состоит около двадцати человек. И это те, кто смог найти друг друга.

Истории у горожан разные, но развивавшиеся, в общем-то, по одному сценарию: звонок незнакомому строителю по объявлению, договоренность на выполнение работ, заключение договора, оплата, кое-какие потуги выполнить обязательства со стороны исполнителя и потом затишье (полное или частичное — кому как повезет).

И ведь никто не верил в печальный исход дела. Общительный и деятельный мужчина легко входил в доверие, давал советы и не вызывал никаких подозрений. Золото, а не человек.

Утеплить дом или чужой карман?

— Мы с мужем решили утеплить и обшить дом, — рассказывает Татьяна, которая одной из первых познакомилась с методами работы ООО «Артаника». — В 2016 году стали искать исполнителя: почитали местную газету, выбрали объявление, сулящее качественное выполнение работ от а до я, и стали звонить. Приехал представитель фирмы, измерил дом до сантиметра и пообещал, что вечером свяжется, чтобы обозначить стоимость.

Специалист насчитал супругам Бычкевичам $1500 по курсу за работы и еще примерно $2200 за материалы. Борисовчан такой расклад устроил. Стали ждать визита заместителя директора Сергея Максимова для заключения договора. Тот не заставил клиентов долго мучиться, вскорости привезя бумаги. Условились, что деньги за материалы заказчики отдают сразу же в полном объеме, а за работу вносят предоплату в размере 40%. В общей сложности более $3000 перекочевали к строителю.

— Сказал, что с понедельника начнет работать, — вспоминает дела давно минувших дней Татьяна. — Но в назначенный час на участке никто так и не появился: мол, выбранного вами блок-хауса нет, везем. Спустя неделю к воротам подъехала машина, а в ней «материал» — деревянный брус для обрешетки, но такого качества, что на него смотреть страшно: сырой, кривой и черный. Муж запретил из этого что-либо делать. Созвонились с Максимовым и решили, что придется все-таки обрешетку сооружать из металлопрофиля. Отдали ему еще 480 рублей. Через неделю, когда нас не было дома, металлопрофиль привезли и выгрузили во дворе, но не весь, а частично. Принимала товар соседка. Мы попросили у фирмы какие-нибудь документы на него — нам ничего не предоставили.

По словам Татьяны, в течение следующих нескольких недель наблюдались небольшие инъекции стройматериалами: подкинули еще немного металлопрофиля и чуток утеплителя — на этом все. Также на объект пару раз заезжали строители, но так и не стали ничего делать: работать не с чем.

— С 9 октября 2016 года у меня с домом так ничего и не решилось. Со стороны Максимова было много обещаний, завтраков, а в конце уже даже и грубостей. В итоге я подала иск, и 9 января 2017 года суд вынес решение в мою пользу, постановив вернуть мне 8064 рубля. Но что от этого толку? Ни копейки я до сих пор не увидела. Есть решение, исполнительный лист, но ведь у Максимова ничего нет, никакого имущества. Что взять с этой «Артаники»? Сейчас готовлюсь к следующему суду, чтобы эту сумму проиндексировали: все-таки уже год прошел.

Материалы из Орла и технический директор-молчун

В том, что выиграть суд — это еще совсем не значит увидеть деньги, довелось убедиться и Светлане Петровне. Председатель кооперативного дома решила сделать для себя и людей доброе дело — утеплить торцевую стену дома, которая осенью намокала, а зимой промерзала. Скооперировалась с соседками, стали искать исполнителя. Первые попавшиеся по объявлениям кандидаты в конце лета были завалены заказами и отказались от внушительного объема утепления в три этажа. «Артаника» не отказалась.

— По словам Максимова, у него были и люди, и время, — говорит Светлана Петровна. — После устных договоренностей по телефону он на несколько дней пропал. А меня мучили какие-то сомнения, поэтому решила позвонить в нашу налоговую и спросить, все ли с этой фирмой в порядке, нет ли жалоб. Меня заверили: все хорошо. На этом я и успокоилась.

В итоге приехал к нам Максимов, вместе выбрали в качестве утеплителя минвату, заключили договоры. Условились, что предварительно дадим ему немного денег на закупку материала, а потом уже будет полный расчет. Лично я отдала 901 рубль, две соседки — примерно столько же. Максимов предупредил: раз договор подписан 22 сентября, то все работы будут закончены 15 октября. Мы понимали, что это очень быстро, но, наоборот, радовались: до морозов успеем.

Стояла отличная погода, а во дворе так никто и не появлялся — ни материалов, ни лесов. Стала звонить Максимову, а он: «Успею, пока везу материал из Орла». И снова ни слуху ни духу. Так прошел целый месяц. Потом объявился прораб, который порадовал: скоро доставят минвату. Приехал, а с собой у него всего 10 тюков, хотя только на одну мою квартиру нужно 18. Но прораб открестился: все, что влезло в машину, остальное позже. Потом приезжал некий технический директор, который не мог ответить ни на один вопрос. Заявлялись и сметчики, которые даже длину стены не измеряли, пока я не заставила. На этом, собственно, все. Я пошла в милицию, но там меня направили в суд. Суд я выиграла, но денег как не было, так и нет, хотя до 31 декабря он должен был полностью рассчитаться со мной и соседками. Исполнительные листы тоже никак не помогают.

Выяснила и нюанс с налоговой. Когда пришла лично в инспекцию, чтобы разобраться, что к чему, мне объяснили: у них скопилась уже целая пачка жалоб на это ООО. А несколько месяцев назад они сказали, что все нормально, только потому, что все сотрудники не могут знать, как обстоят дела со всеми фирмами.

Демонтировать, но не отремонтировать

— В конце мая 2017 года заключил договор с ООО «Артаника», — заводит разговор Михаил. — Хотел отремонтировать дачный дом, порадовать родителей. Сделать нужно было очень много. По условиям договора, уже в конце августа Максимов должен был сдать объект. Само собой, зашел разговор про деньги. Я без тени сомнения внес предоплату за работы в сумме 9000 рублей. На даче началось движение, рабочие стали производить демонтаж.

Когда все, что было надо, разрушили, настало время закупать материалы. Я отдал еще 25 000 рублей в течение нескольких месяцев. Сроки сдачи объекта не раз переносили: по состоянию дома было понятно, что рабочие не укладываются. Ближе к зиме я уже начал бить тревогу: ни материала, ни работ, так еще и строители жалуются, что с ними не рассчитываются. Но Максимов по телефону еще пытался успокаивать.

Как я потом (когда понял, что дело плохо) посчитал, работ было выполнено всего на 6000 рублей, а материалов закуплено на 4000. Остальные деньги просто испарились. Пришлось подготовить претензию с просьбой вернуть деньги, отдать ее Сергею. Но реакции никакой не последовало. Обратился в суд, выиграл. Ответчика обязали вернуть мне 36 202 рубля с учетом неустойки и морального вреда. Думаете, хоть копейка мне перепала?..

«Завтра — его любимое слово»

— У меня история мало чем отличается от историй товарищей по несчастью, — пересказывает трудности, с которыми ей пришлось столкнуться, Ольга Васильевна. — Решила отремонтировать кухню и гостиную в своем доме. Нашла объявление, где обещали не только сделать все под ключ, но и помочь с консультациями технологов и дизайнеров. 6 мая 2017 года заключила договор и одновременно отдала предоплату 670 рублей, а через несколько дней — еще 1600 на материалы.

А потом начались странности. Материал для ремонта долго не привозили. После моих настойчивых звонков закинули штукатурку и гипсокартон. Попросила чеки и накладные на них — «все будет, подожди». Кое-как строители приступили к работе. А спустя неделю опять объявляется Сергей Максимов и говорит: нужно еще 1300 на закупку ламината и панелей ПВХ. Цвета и фактуры вместе выбрали в строительном гипермаркете, но сразу же не купили. Я просто отдала ему деньги под обещание, что он привезет все вместе с плиткой и новыми смесями. Ждать оплаченное пришлось долго и буквально выбивать: после того как понадоедаю звонками, привезет ламината две пачки и кинет в комнате, а мне их 18 нужно. И каждый раз, как пересечемся, настаивает, чтобы я еще и еще давала деньги.

Это «сотрудничество» вспоминаю как кошмар: сплошные отговорки (то машина в Гомеле застряла, то сделаю завтра; завтра — это вообще его любимое слово), полное отсутствие чеков, доставка не того материала, который оговаривался. В целом отдала ему около $2000 по курсу. А все, что было сделано и закуплено, едва ли потянет на $1000.

Оштукатуренные полы и другие странности

— На Максимова и «Артанику» вышел после того, как в моей квартире уже пыталась работать одна бригада криворуких. Думал, что уж фирма-то сделает все нормально, — удивляется своей наивности Вячеслав. — Позвонил, побеседовал. Очень скоро ко мне приехал солидный дядя — в пиджаке, с договором, с печатью. Даже мысли не возникло, что он может кинуть, а тем более где — в маленьком городе такой зарегулированной страны, как наша.

Наученный горьким опытом, решил протестировать его на ремонте кухни: мол, выровняйте мне стены штукатуркой, а дальше посмотрим. Так и решили. Но следующее, что я увидел у себя дома, — мешки штукатурки (по цене в полтора раза выше, чем в среднем по рынку) и алкоголичку-работницу, которая стала штукатурить пол. Выгнал ее.

Потом приехали еще два алкаша, после действий которых в кухне не было ни одной ровной стены. Приложил правило — ужаснулся. При этом Максимов еще настаивал, что я должен доплатить: «работы» стоили не по 8 рублей за «квадрат», как договаривались, а дороже, так как штукатурка улучшенная. На вопросе исправления «косяков» все застопорилось. Я понял, что надо заканчивать разговоры. Обидно, что в начале нашего пути отдал ему предоплату за две межкомнатные двери и натяжной потолок, которые так и не увидел. Но утешает то, что не разрешил ему разворотить квартиру полностью.

Вячеслав обратился в милицию — получил ответ, что никакого мошенничества за Максимовым нет и выяснять отношения надо в суде. Но ввязываться в тяжбы молодой человек не захотел, посчитав, что к уже потерянным $1200 добавятся новые суммы за юридические услуги.

— Больше всего обидно, что правоохранительные органы не реагируют. Столько человек пострадали, обращались за помощью по одному и коллективно, а за ним все равно не видят никакого состава преступления, — переживают борисовчане. — С Максимова все как с гуся вода: в суды не является, деньги не платит, при этом продолжает работать. Как в таком случае разорвать этот порочный круг вовлечения все новых людей? Как предупредить остальных о такой своеобразной манере работы? В Борисове мы ему уже более-менее кислород перекрыли. Были несколько публикаций в местной прессе, сообщения в группах города в интернете. А после того как все выяснилось, СМИ перестали давать рекламу его услуг. Так он, насколько мы знаем, теперь промышляет в Жодино и уже успел «обработать» пожилую женщину. А потом, может, поедет в Смолевичи, Минск, и это будет бесконечно…

«Это незаконная травля»

Выслушав столько негатива в адрес одного человека, мы не могли не обратиться за комментарием к виновнику такого эмоционального всплеска. Мужчина оказался словоохотливым и пояснил, что у него вопросов к бывшим клиентам не меньше, чем у них к нему.

— Что я могу сказать по ситуации? Дело о защите деловой репутации находится в экономическом суде города Минска. Существует организованная группа людей, у которой есть свой идеолог — юридически подкованный, с намеками на связи во властных структурах, — которая делает все эти вещи. Этот процесс длится уже достаточно долго, но 99% того, что пишется в массмедиа (интернет-площадки, местные газеты и телевидение), абсолютно не соответствует действительности. В результате со мной один за другим расторгаются договоры. Сейчас я провожу работу по ликвидации последствий этого негативного влияния.

— Так что получается, эти люди хотят разрушить ваш бизнес?

— Да, они хотят разрушить наш бизнес. И у них это замечательно получается. В результате того что Бычкевич начала свои противоправные действия, практически все заказчики расторгли договоры со мной. Да, с Татьяной случился конфликт: она пыталась договориться напрямую с моим субподрядчиком в обход меня (субподрядчик может это подтвердить). Когда обрубили эту возможность, дальше пошла ситуация. Она начала оставлять в интернете сообщения, что я мошенник и аферист, а также приписывать свой номер: мол, свяжитесь, я расскажу. В результате мой нынешний клиент видит эту информацию, звонит ей, она неизвестно что рассказывает, и потом он расторгает со мной договор. И так по цепочке. А для меня расторжение договора — это прямые убытки.

Я готов к диалогу с Бычкевич по поводу ее проблемы. Если она хочет закончить ремонт, я его закончу. Я веду активный диалог с судебным исполнителем и закрываю вопросы по поводу исков, которые они на меня подали. В свою очередь, мой иск в экономическом суде на значительно бо́льшую сумму.

Вообще, это долгий и длительный разговор по каждому объекту. Никакого криминала и мошенничества здесь нет, одно сплошное вранье. Почему суд встал на их сторону? А как он мог их не поддержать, если мы подписали договор, а они захотели его расторгнуть? То есть никто не может заставить заказчика продолжать работать, если он не хочет. А то, что Бычкевич выиграла, я не признаю, я буду судиться. И вообще, ни одной повестки в суд я не получал.

Что касается ситуации с Михаилом, то как он мог выиграть суд, если даже не было строительной экспертизы, чтобы определить, сколько сделано и на какую сумму? Как без нее можно было что-то решать? Как суд мог вынести постановление о сумме иска и немалых штрафных санкциях, даже не удосужившись выехать на место?! Это парадокс! Мы в этом всем будем разбираться и писать жалобы.

«Артаника» в результате этой совместной незаконной травли (незаконная в том плане, что частными лицами, не имеющими лицензии детектива или полномочий милиции, собираются и обнародуются личные сведения)… Все, что они сделали и вылили на меня, не позволит мне дальше работать. Чем дольше это будет продолжаться, тем выше вероятность, что они доведут мою компанию до банкротства. Я искренне сидел и ждал, когда они успокоятся, чтобы все это решить. Но как с ними договариваться, когда мы решаем встретиться для передачи денег, а потом я вижу репортаж о себе, где мои заказчики врут по поводу сложившейся ситуации?

Дважды или трижды ОБЭП проводил проверку моей деятельности по заявлениям этих людей. Но ничего обнаружено не было. Я буду отстаивать свое доброе имя, и один из пунктов в моем заявлении — обязать напечатать опровержения во всех источниках, где опорочили мою репутацию. Да, проиграл, да, не доделал, да, должен. Но готов рассчитаться и закрыть вопросы в ближайшее время. Но ровно столько, сколько должен, а не сколько они себе придумали.

Милиция в курсе

— В милиции есть информация о более чем десяти гражданах, считающих себя пострадавшими от действий Максимова. В данный момент материалы находятся на рассмотрении в ОБЭП Борисовского РУВД, в том числе материалы изучаются на предмет наличия в его действиях признаков мошенничества. По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации, — пояснил Onliner.by сотрудник отдела информации и общественных связей УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.