Вадим Саранчуков: Сделаем все, чтобы 100-летие БНР праздновало как можно больше людей 24.01.2018, 14:14

Вадим Саранчуков

25 марта в этом году должно быть праздником национального формата.

Об этом сайту Charter97.org рассказал лидер Гродненской организации партии Белорусский Народный Фронт Вадим Саранчуков, комментируя коллективное обращение 14 гродненских организаций к городским властям с предложением отметить 100-летие Белорусской Народной Республики вместе.

- Оргкомитета по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики прошел еще в пятницу. А вчера мы передали городским властям наше коллективное обращение.

Мы запланировали в Гродно ряд праздничных мероприятий. Это камерные встречи для актива, а так же уличная акция. Но дело в том, что по решению главы городского совета, массовые акции на центральных площадях города могут организовываться только тогда, когда соорганизатором выступает городская администрация. Вот это и стало одной из мотиваций обращения.

И, безусловно, мы исходили так же из того, что нельзя «приватизировать» такую важную дату, как 25 марта. Нужно стараться присоединить к празднованию столетия БНР максимально широкий круг людей. Пока под обращением подписалось 14 гродненских организаций, но я надеюсь, что этот список будет и далее расширяться.

- А есть уже какая-то реакция властей на ваще обращение?

- Пока реакции нет. У них есть официально 15 дней, чтобы дать ответ на обращение.

- Какие у вас дальнейшие планы?

- Оргкомитет по подготовке массового празднования работает. Обращение к городских властям — это только одна часть подготовки. Мы готовим и другие мероприятия.

Если будет положительный ответ на наше обращение, то будем заниматься подготовкой празднования в формате одном. Если же будет отказ, что очень вероятно, то будем принимать решения про другую форму проведения именно уличного мероприятия.

- А что лично для вас означает день провозглашения независимости БНР?

- Для меня это прежде всего День независимости. Я не считаю Беларусь молодой страной, история которой началась в 1991 году. 25 марта - это день, когда моя страна объявила независимость.

Я постараюсь сделать все максимально от меня зависящее, чтобы повлиять на то, чтобы празднование 25 марта вышло на новый уровень.