«Как будто в Советском Союзе»: немецкий журналист съездил в Беларусь 38 24.01.2018, 15:25

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Даниэль Шрадер описал впечатления от посещения последней диктатуры Европы.

«Беларусь осторожно открывается туристам, Министерство иностранных дел Германии предупреждает, что страна имеет «систему собственных ценностей» и что к поездке нужно готовиться. Эту систему во время своего посещения Минска и искал автор статьи», - пишет немецкое интернет-издание www.bento.de - новый проект электронной версии еженедельника Der Spiegel (перевод – «Радыё Свабода»).

Публикацию перепечатали несколько немецких изданий. Она вызвала широкое обсуждение на читательских форумах и в социальных сетях. Многие читатели не разделяют мнения автора.

«Стюардесса на борту белорусской авиакомпании «Белавиа» встретила меня с непроницаемым лицом, - пишет журналист Даниэль Шрадер (Daniel Schrader). - По-дружески улыбнулся ней, поздоровался: «Добрый вечер!». «Здравствуйте!» - с тем же непроницаемым лицом ответила она.

С февраля 2017 года граждане Евросоюза в течение пяти дней могут находиться без визы в Беларуси - стране, которой руководит авторитарный правитель Александр Лукашенко и которую часто называют последней диктатурой в Европе. Но как это выглядит на самом деле, когда находишься на месте?

Наш самолет совершил посадку поздно вечером. Уже на взлетно-посадочной полосе пассажиров встретил военный, сопровождавший нас в здание аэропорта. Я заполнил «миграционную карту», которую во время пребывания в Минске всегда должен был носить с собой.

В отель прибыл на такси незадолго до полуночи. При ночной подсветке город с его нетронутыми белыми фасадами кажется каким-то клинически охлажденным, неживым, пустынным».

В своей статье автор отмечает, что при поездках по Минску пользовался такси Uber.

Как будто в Советском Союзе

Свою первый прогулку по городу журналист сделал по главной его магистрали - проспекту Независимости. Площадь с памятником Ленина, затем Дворец Республики, обелиск Победы с серпом и молотом наверху, по дороге заглянул в ГУМ. Пишет, что лица продавщиц, которые рассматривали его во время прогулки по магазину, были «каменными». На полках магазина стояли украшенные цветами вазы и тарелки в лучших традициях советского китча. По внутреннему радио часто звучал Modern Talking.

Автор приложил фото типичного туристического маршрута по Минску: Дворец Республики, монумент на Площади Победы, ворота города на Привокзальной площади, памятник с танком в центре, музей Великой Отечественной войны, национальный оперный театр. Последнее фото подписал: «Великолепный театр».

У «Кухмистра»

Дегустацию белорусского кухни автор начал с ресторана «Кухмистар», что неподалеку от памятника-танка. Он пишет:

«Я заказываю национальное блюдо - драники. Должен ждать час, все согласно социалистическим клише. Когда еду наконец приносят, я уже такой голодный, что почти все могу проглотить. Поэтому впечатление немного предвзятое: много жира, но вкусно».

В последующие дни, когда Даниэль Шрадер гулял по Минску, он увидел много самых разных сетей быстрого питания вроде Burger King и KFC, «которые в других странах мира теряют продажи, потому что не соответствуют тенденциям здорового образа жизни».

По словам автора, «в торговом центре Galleria Минск все иначе, чем в ГУМе. Вместо ваз с цветами в магазинчиках здесь изделия известных в мире торговых марок от Sony до Reserved. А продавщицы вежливо улыбаются».

В старом городе, пишет автор, выстроились в ряд клубы и бары. Особенно ему нравится «Чердак». «Здесь жизнь иная, не серая и скучная... Пью белое российское пиво, за моей спиной танцует молодежь. Как будто все это происходит в Берлине или Гамбурге».

«Нигде на улицах не видел так много полицейских и военнослужащих»

По словам Даниэля Шрадера, отход от белорусской реальности занимает не так много времени:

«Несмотря на фастфуд и западную электронику, повсюду присутствует ощущение авторитарной политики. Столько полицейских и военных на улице, как в Минске, я больше не встречал нигде. Скорее всего, и агенты КГБ встречались на пути. Основанная некогда при «советах» секретная служба по-прежнему существует в Беларуси под этим старым названием, как и ранее, контролирует белорусских граждан - тех, кто представляет оппозицию, раздражают своего правителя».

Немецкий журналист отмечает, что названная Министерством иностранных дел ФРГ «система собственных ценностей» Беларуси четко демонстрируется и в музее Великой Отечественной войны, который он посетил в последний день поездки. Речь идет о интерпретации истории Второй мировой:

«Под большими стеклянным куполом здания с советским знаменем посетителям история советского вторжения в Польшу в 1939 году преподносится как воссоединение Беларуси. Аншлюс балтийских государств стал добровольным вступлением в состав СССР... Как много может делать пропаганда во время, когда людям нужно знать и об альтернативных фактах».

Журналист отмечает, что, несмотря на объявленную «открытость», разрешение для туристов и компаний посетить страну, видишь, что какие-то собственные суждения лучше оставить снаружи. Именно эта противоречие и «сделало поездку экстраординарной». «Дурное ощущение оставалось до отъезда. Несмотря на все изменения, Минск остается столицей последней диктатуры Европы», - пишет Даниэль Шрадер.