Сергей Долидович установит рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане 2 24.01.2018, 15:30

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Белорусский лыжник седьмой раз примет участие в Олимпийских Играх.

Белорус и немка установят на зимней Олимпиаде в Пхенчхане рекорд. Лыжник Сергей Долидович и конькобежка Клаудия Пехштайн будут первыми в зимних видах спорта, кто участвовал в Олимпийских играх семь раз (если не считать одного случая, когда спортсмен участвовал и в летних, и в зимних Олимпиадах), сообщает euroradio.fm.

Бронзовому призеру Олимпиады-2014 в Сочи Сергею Долидовичу 44 года (об истории его попадания на Олимпиаду-2018 см. здесь), пятикратной олимпийской чемпионке Клаудии Пехштайн 22 февраля исполняется 46. В их компании мог быть и норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален (27 января ему исполнится 44 года), однако не попал в сборную своей страны. На его счету останется только шесть Олимпиад.