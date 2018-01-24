Алгоритм падения Путина 4 Иван Чумаков, «Радио Свобода»

24.01.2018, 15:42

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На нефть уже надежды нет.

В России в преддверии выборов власть активно убеждает население в абсолютной и безоговорочной победе над кризисом, в том, что нас ждет только "светлое будущее". Владимир Путин неоднократно торжественно провозглашал: "Экономический кризис преодолен". Цифры говорят об обратном, хотя можно долго рассуждать о статистических показателях, соревнуясь в их интерпретации. Факт вот в чем: побежденная рецессия перешла в стадию неформализованного общественно-экономического гниения. Вспомню еще одно выступление президента, в декабре 2015 года он заверял примерно в следующем: "Рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет. Экономика будет расти. И наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два".

Почему же именно два? Субъекты экономической деятельности – от крупных компаний до рядовых потребителей – живут ожиданиями, осознанно или бессознательно формируя стратегию экономического поведения. Большинство граждан доверяло своему президенту и, соответственно, меняло структуру своих расходов в сторону экономии. И это учитывая, что на 2014 год в России примерно две трети граждан не имели накоплений вообще, то есть жили от зарплаты до зарплаты.

В последние два года потребительский спрос снижался, снижались и доходы для компаний, предпринимателей, рядовых потребителей. Однако, если доход недополучен, то его нужно компенсировать. Это возможно, только если использовать накопления или кредитные средства. За два года потрачены почти все накопления у рядовых участников рынка и обычных граждан, и это происходит в условиях износа основных фондов. Официальные данные таковы: износ составляет 50 процентов, но высока вероятность того, что этот показатель намного выше. Денег на латание изношенных фондов, нет и, вероятнее всего, не будет. В этих условиях резервные накопления могли бы стать основой для выживания многих компаний и предпринимателей, стать залогом сохранения трудового потенциала миллионов россиян. Но нет, власти важнее сохранить иллюзию стабильности для того, чтобы управлять ситуацией на выборах.

Вы спросите, а как же нефть? На нее надежды нет. Три года назад мне доводилось писать об эффекте "сланцевого рычага" на нефтяном рынке: "Цены на нефть снижаются, сланцевая отрасль впадает в анабиоз, но, как только цена на нефть возвращается к рентабельным для сланцевиков значениям, их отрасль вновь активно развивается, повышает эффективность и богатеет". Так будет происходить вновь и вновь, и не стоит рассчитывать на то, что манипуляции на рынке нефти изменят положение вещей.

А теперь представьте, что возникла ситуация, при которой Россия даже при высоких ценах на нефть не вернется во времена легких нефтедолларовых доходов. Это более чем реальная ситуация. Объемы открытых в последние два года месторождений нефти в России – около 1,7 млн тонн. Только в Китай в месяц Россия экспортирует вдвое или втрое больше. Около 70% разведанных в стране запасов – трудноизвлекаемая нефть, себестоимость ее добычи от 70$ за баррель на материке и около 150$ в Арктике. У оставшихся 30% месторождений, где себестоимость добычи не столь высока, степень выработанности достигает 55%. Для добычи трудноизвлекаемой нефти нужны технологии, которых в России нет. По прогнозам экспертов, пик добычи придется на 2020–2022 годы, потом начнется спад с шагом примерно 10 процентов в год.

Я убежден, что мировой экономический кризис только начинает разрастаться. Российские власти в этих условиях ускоренными темпами печатают деньги: за минувшие два года денежная масса в стране увеличилась почти на четверть. Но до бесконечности делать это нельзя, поскольку грозит девальвация рубля и взрывной рост курса основных экспортно значимых иностранных валют. Но на сегодняшний день это единственный способ выжить, потому как никакие реформы не изменят суть российской системы экономической клептократии. Девальвация рубля произойдет в любом случае, вопрос лишь в том, когда именно.

Алгоритм разрастания кризиса в России представляется мне следующим. Вначале рухнет строительный сектор, где сформировался огромный "пузырь". Что означает этот сектор для экономической системы страны? Это в первую очередь колоссальные объемы частных инвестиций, большое число смежных отраслей, огромное количество занятых. И это – огромные долги перед банковской системой России. Лопнет "строительный пузырь" – произойдут сильнейший экономический спад и сокращения не только в самом секторе, но и в смежных секторах, неизбежен панический спад цен на рынке недвижимости. И, конечно же, будет нанесен сильный удар по банковской системе.

Затем рухнет ретейл, потому что ситуация в сфере розничных продаж напрямую зависит от потребительской активности и доходов граждан. Владельцы торговых сетей примутся сокращать издержки, а это увольнение персонала и сокращение количества точек продаж. Ретейл для экономической системы России – это колоссальные объемы частных инвестиций, это – вновь! – смежные отрасли, наконец, это огромное число занятых. В результате – еще большее замедление потребительской и экономической активности.

Только тогда мы увидим настоящий кризис. Но сейчас никто не думает о том, как с ним бороться.

Иван Чумаков, «Радио Свобода»