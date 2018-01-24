В 2018 году белорусы живут хуже, чем жили в 1993-м 18 24.01.2018, 15:52

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За 25 лет бедных стало больше, а богатых меньше.

«Если бы не деноминации и другие уловки, то имели бы сейчас 200 млн рублей за доллар. Но это не об уровне жизни, а о доверии людей к государству, которое рубли выпускает», - говорится в программе «Асабісты капітал» на телеканале «Белсат».

Уровень жизни – это то, что и как человек потребляет. По пищевым продуктам изменения хорошо видны. Стали есть больше мяса и меньше хлеба. Стали употреблять меньше молока и изделий из него.

«Но ведь статистика следы путает, как заяц. В 1993 году считали на человека в год, а сейчас представляют в расчете на одного человека в семье за месяц без учета того, что он съел не дома. Чтобы шпионы правды не узнали!» – говорит эксперт программы «Асабісты капітал» Михаил Залесский.

За 25 лет бедных побольше стало, а богатых меньше, но вообще пропорции остались те же, что и были.