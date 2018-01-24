В Витебске появились таежная сова и гусь из лесотундры 4 24.01.2018, 15:56

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Редкие птицы появились в наших широтах впервые за последние 200 лет.

В Витебске появились две птицы, ареал проживания которых — тайга и лесотундра. Одна из них — ястребиная сова, которую нашли раненой на дороге в 100 км от областного центра, а потом привезли в Витебский зоопарк. Вторую северную гостью — мелкого гуся — заметили в центре города, в компании уток и лебедей на берегу Западной Двины, сообщает телекомпания «Витебск».

За последние 200 лет известно всего несколько случаев, когда ястребиная сова прилетала в Беларусь. Неожиданную гостью сейчас держат в карантине и кормят мышами, от мяса она отказывается. У совы повреждено крыло, однако весной, после лечения, ее попробуют отпустить на волю.

Еще одна нехарактерная для наших широт птица — мелкий гусь, которого еще называют пискулька, появилась на берегу Западной Двины. Здесь зимуют лебеди и утки.