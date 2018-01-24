Рэпер-банкрот 50 Cent опять разбогател, продав биткоины 24.01.2018, 16:05

3,604

Музыкант продавал копии своих пластинок за биткоины.

В 2015 году рэпер 50 Сent обьявил себя банкротом, но в конце 2017 снова разбогател, заработав от $7 до $8,5 млн от продажи биткоинов.

Об этом пишет сайт ictv.ua.

В июне 2014 года у рэпера вышел пятый альбом Animal Ambition, который дебютировал на 4-й строчке в чарте Billboard.

По данным TMZ, 50 Сent в том числе принимал биткоины в качестве оплаты за копии пластинки. В начале 2014 года один биткоин стоил около $700, а к декабрю подешевел до $300.

50 Сent продавал альбом, когда биткоин стоил $662 и заработал на этом около 400 тысяч долларов в криптовалюте.

Следующие четыре года рэпер якобы не пользовался своим кошельком и обналичил биткоины в конце 2017 года, когда курс был $11-12 тыс. В результате музыкант получил от $7 до $8,5 млн

50 Сent косвенно подтвердил эту информацию в своем Instagram.

Рэпер опубликовал скриншот статьи о его биткоинах и написал, что “просто забыл о них”, но теперь “гордится собой”.

К слову, финансовый аналитик с Уолл-стрит и сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли прогнозирует, что до конца 2018 года курс биткоина составит порядка $25 тыс., а к 2022 году криптовалюта подорожает до $125 тыс.