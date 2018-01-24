«Модернизация» кожевенных предприятий: опять холостой выстрел 8 24.01.2018, 16:34

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Чем обернулись очередные потуги властей для кожевенной промышленности.

В 2012 году Лукашенко принял решение о модернизации белорусской кожевенной отрасли. Было решено вдвое сократить количество кожевенных предприятий и сделать ставку на два белорусских гиганта — ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» и ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат». Ликвидировать планировалось могилевский «Кожевник» и РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение», пишет «Ежедневник».

Расчет был прост: все перерабатывающие мощности создавались под поставки сырья со всего СССР. Но с распадом Советского союза сама Беларусь не могла обеспечить сырьем все четыре предприятия. Одновременно решено было ввести законодательный запрет на вывоз необработанных шкур КРС без соответствующего разрешения.

Почти два года никаких особых действий в данном направлении не предпринималось, а потом была начата модернизация двух перерабатывающих предприятий. При этом в минский комбинат было влито около 26 млн долларов, а в бобруйский — около 3 млн долларов.

Прошло время и оказалось, что мощности белорусских предприятий загружены в среднем наполовину. При этом, по данным КГК, за последние два года, несмотря на законодательный запрет, экспорт необработанных шкур КРС увеличился более чем в пять раз. При этом в восемь раз больше вывозится шкур с минимальной переработкой, это так называемые шкуры вет-блю.

Самое удивительное, что и два предприятия, которые предполагалось ликвидировать, существуют до сих пор. Лишь в марте 2018 года завершиться в Хозяйственном суде ликвидационная процедура в отношении «Кожевенника». А «Гродненское производственное кожевенное объединение» работает до сих пор и со своим устаревшим оборудование выпускает в основном тот самый вет-блю, который потом возвращается в Беларусь уже в качестве добротных переработанных шкур.

Самое удивительное, что в Беларуси создана целая сеть посреднических фирм, в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах. При этом большинство шкур вывозится контрабандой, а за последние годы правоохранители не прикрыли ни одной такой фирмы.

В результате такого бездействия белорусские предприятия, которые используют в своем производстве натуральную кожу (в основном это обувщики и мебельщики) используют лишь около 25% отечественного сырья, а 75% экспортируют. И это при том, что в результате модернизации планировалось полностью покрыть все внутренние потребности белорусских предприятий. Согласно данным КГК, если за 2015 год отрицательное сальдо торговли кожей составило 9 млн долларов, то за 2016 год — уже 13 млн долларов, а за 2017, по предварительным данным , составит все 20 млн долларов. Неплохая такая отдача от модернизации.

Потребители кожи также отмечают, что несмотря на прошедшую модернизацию, белорусские предприятия не выпускают необходимых современных артикулов и востребованной цветовой гаммы.

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что модернизированные предприятия сегодня испытывают финансовые проблемы и не всегда могут заплатить за поставленные кожи. Со своей стороны сельхозпредприятия и мясокомбинаты, которые являются основными поставщиками, сами считают каждую копейку и не хотят отпускать товар с отсрочкой платежа. Им выгоднее согласится на предложения посреднических фирм, которые и цену предлагают лучше и рассчитываются сразу.

А уже потом белорусские шкуры окольными путями переправляются в Польшу, cтраны Балтии, Италию, Турцию и Россию. Схемы вывоза тоже известны, но они словно неприкосновенны.

В конце 2017 года КГК внес правительству ряд предложений по исправлению ситуации, но дадут ли эти предложения какой-то эффект, пока неизвестно.