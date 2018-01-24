Как бригада Сергея Михалка «зажгла» Харьков Олег Пичугин

24.01.2018, 16:40

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Песни белорусской группы призывают к борьбе и дарят веру в светлое будущее.

Собираюсь на концерт, по радио играет «Вечірнє сонце». Знаете, кто исполнитель? Они – белорусы, но основная их концертная деятельность проходит в нашей стране. Лидер этой группы имеет вид на жительство в Украине. Конечно, это “BRUTTO”! «Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти» выступила в харьковском клубе «Жара». Вышеуказанная фраза – это не набор слов, а расшифровка аббревиатуры коллектива, за которой стоит определенная философия. Какая - в статье im-ho.media.

Начало концерта запланировано на 19:00. Несколько необычно, так как большинство рок-концертов в клубах города начинаются на час-два позже. Непродолжительное ожидание – и вот на сцене “BRUTTO”. Сегодня в «Жаре» будет сыгран материал из нового альбома «Рокі», а также композиции из предыдущих двух. За три года существования группы альбомов записано три – потрясающий результат! Качество материала каждый мог оценить непосредственно в живом исполнении на сцене клуба.

Открывает выступление песня «Человек». Эта ода homo sapiens дает понять, что вечер будет громким и содержательным. В группе несколько вокалистов, поэтому аудитория может наслаждаться многоголосьем. «Кто мы? “BRUTTO”! Что мы хотим? Чтобы было круто!», – выкрикивает лидер коллектива Сергей Михалок («Худрук»). Песни “Underdog” и «Черная сотня» продолжают выступление. Композиция «Священный огонь» поднимает тему честности перед собой и обществом. Их сменяют остросоциальные “Moscow calling” и «Черный обелиск», напоминающие нам о внутренних проблемах внутри нашего государства. «Родны край» повествует о судьбе Михалка и его коллектива, который 6 лет был запрещен в Беларуси.

«Лучшие друзья мужчины в мире – красивые, надежные, чугунные гири», – поют со сцены музыканты. Песни о спорте – это не лицемерие: участники группы прекрасно выглядят, а Виталий Гурков («Огурец») является многократным чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу. К слову, “BRUTTO” сегодня на сцене без него. Наверное, вокалист на соревнованиях или на сборах.

В исполнении “BRUTTO” хиты «Танцуй» и «Матрешка» звучат по-новому. На концерте коллектив играет еще несколько песен из репертуара группы «Ляпис Трубецкой» (ныне не существующей – прим. автора), но с отличными от оригинала аранжировками. Песни «Будзь смелым!» и «Гарэза» продолжают вечер. Во время исполнения композиции «Гарри» поклонники преподносят музыкантам сюрприз в виде флешмоба: публика присаживается на корточки, а на припевах резко вскакивает. «Наши песни для вас, наши песни про вас», – благодарит аудиторию Михалок.

На сцене появляется духовая секция, состоящая из трубы и тромбона. Экс-музыканты группы «Ляпис Трубецкой» занимают места возле свободных микрофонов. Коллектив играет песни из нового альбома, в которых есть партии на вышеупомянутых инструментах. Стоит отметить, что автором слов к песням «Рокі», «Саботаж», «Середні віки» та «Папяроска» является харьковчанин Сергей Жадан. В исполнении “BRUTTO” звучат знаковые для «Ляписа Трубецкого» песни: «Убей раба!», «Капитал» и «Не быць скотам». В припеве одной из композиций Михалок свистит, словно в знак протеста анархично настроенный подросток.

«Вечірнє сонце» и «Партизанрок» подытоживают выступление «бригады». Из полумрака отчетливо слышно: «На бис, на бис!». Музыканты радуют поклонников еще несколькими композициями. «Труд, труд, труд! Честно трудяги живут», – “BRUTTO” ставит жирную точку в ярком выступлении. Жаль, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Во второй половине выступления на сцене одновременно находилось девять музыкантов. Звучали песни на четырех языках. Заметно, что сцена для них была мала, так как практически все участники “BRUTTO” «не сидели на месте». Музыканты не просто отыграли двухчасовой концерт, состоящий из полюбившихся поклонникам композиций, но и дополнили его искрометными речевками Михалка. Анархичные и бескомпромиссные, вооруженные стальными мускулами и острым сатирическим словом, они точно знают, что «наша возьме». Поклонники помнят, что рок-партизаны рядом. Их песни призывают к борьбе и дарят веру в светлое будущее, имхо.

Олег Пичугин, «Имхо»