Стало известно время и место прощания с Михаилом Анемподистовым 24.01.2018, 17:05

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Известного поэта и художника похоронят на Чижовском кладбище.

Прощание с поэтом и художником Михалом Анемподистовым и гражданская панихида состоится завтра, в четверг, 25 января с 11 до 14 часов в пространстве «ОК-16» (ул.Октябрьская, 16), пишет nn.by.

Кремация состоится на Северном кладбище в 15.30.

Похоронят прах на Чижовском кладбище.

Также в интернете идет сбор средств на похороны и будущий памятник Михалу Анемподистову.

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