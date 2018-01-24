Стало известно время и место прощания с Михаилом Анемподистовым
- 24.01.2018, 17:05
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Известного поэта и художника похоронят на Чижовском кладбище.
Прощание с поэтом и художником Михалом Анемподистовым и гражданская панихида состоится завтра, в четверг, 25 января с 11 до 14 часов в пространстве «ОК-16» (ул.Октябрьская, 16), пишет nn.by.
Кремация состоится на Северном кладбище в 15.30.
Похоронят прах на Чижовском кладбище.
Также в интернете идет сбор средств на похороны и будущий памятник Михалу Анемподистову.
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