В мире появится еще 50 «клонов» биткоина 3 24.01.2018, 17:18

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Аналитики считают, что форки чаще всего нужны их создателям для легкой наживы.

В 2018 году может состояться более 50 форков Bitcoin, то есть в мире планируют создать еще пять десятков новых криптовалют. В 2017 году таких криптовалют появилось 19, пишет segodnya.ua.

Основной целью создания таких криптовалют, по данным аналитиков Bloomberg, является быстрый набор капитализации благодаря "родству" с самой популярной криптовалютой и слову "Bitcoin" в названии. По мнению хедж-фонд менеджера Ари Пауля, новые криптовалюті могут забрать более 10% текущей стоимости Bitcoin и Bitcoin Cash.

"Большинство форк-проектов – просто попытки нажиться. Возможно, через несколько лет мы поймем, что это были просто мутации, вырастили инвесторы, а не честные попытки сделать вклад в экосистему блокчейна", – отметил CEO биткоин-кошелька Coinomi.

Напомним, в августе 2017 года от биткоина отделился Bitcoin Cash – этот хардфорк считался одним из самых рискованных для криптовалюты, однако негативные прогнозы аналитиков не оправдались и оригинальный Bitcoin продолжил дорожать.