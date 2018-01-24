Минчанин: А почему я должен на пенсии работать? Я всю жизнь отработал 13 24.01.2018, 17:27

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Журналисты спросили у прохожих минчан, как и на что они планируют жить на пенсии.

- Я полковник запаса, бывший военный. И пенсия у меня выше, чем 300 рублей. Знаю, что примерно столько получают обычные пенсионеры. Сейчас получаю пенсию и работаю. Строю домик за городом. Если бы получал обычную пенсию и не работал, стройку бы, конечно, не затеял. Потому что пенсии у белорусов слишком маленькие. А так скоро будет и дача, и банька, - рассказал kp.by минчанин Александр.

Игорь и Ирина: "На белорусскую пенсию могут протянуть разве что 90-летние бабушки". Фото: Никита Недоверков

Игорь с супругой Ириной Михайловной:

- О том, чтобы достойно жить на пенсии, стараемся думать уже сейчас. На ту пенсию, которую сейчас получает большинство белорусов, может прожить разве что 90-летняя бабушка, которой уже почти ничего не нужно. Почему я так говорю? В нашей семье есть такая бабушка - мама моей супруги. Мы помогаем ей. С учетом этого она тратится только на какие-то минимальные, нужные ей вещи и продукты. К тому же это люди старой закалки, которые привыкли жить очень скромно. А если взять современных пенсионеров, то они, конечно, уже посмотрели на западных, и тоже хотят на море съездить, заграницу посмотреть... Но на это нашей пенсии точно не хватит. Когда с женой выйдем на пенсию, будем рассчитывать на свои силы и сбережения, но и дети нам уже не раз говорили, что о нас позаботятся. Молодцы. А вообще хотим домик себе купить, козу завести, курочек, да хоть свинку! Я - парень деревенский, так что не пропадем.

Михиил: "Если на стороне не подработаешь - не протянешь". Фото: Никита Недоверков

Михаил:

- Быть пенсионером в Беларуси очень трудно. Если на стороне не подработаешь - не протянешь. Вот пишут и говорят: «Каждый пятый пенсионер в стране работает». А почему я должен на пенсии работать? Я всю жизнь отработал. Но жить достойно на пенсию не могу. Получаю 300 рублей. Надо коммуналку платить, за приватизацию, лекарства покупать, еду… И уже на это с натяжкой. Чтобы в деревню съездить траву покосить, уже денег не хватает даже на билеты. Приходится подрабатывать сторожем.

Екатерина: "Откладывать на пенсию пока нет возможности". Фото: Никита Недоверков

Екатерина:

- Естественно, уже сейчас задумываюсь о том, что будет дальше, но никакого выхода, кроме как работать, работать и еще раз работать пока не вижу. Прекрасно понимаю, что нормально прожить на одну пенсию нереально. Но и откладывать деньги в кубышку пока нет возможности. Надеюсь, хотя бы в дальнейшем начну зарабатывать больше.

Лиза: "Должно быть так, чтобы белорусы не задумывались, на что будут жить в старости". Фото: Никита Недоверков

Лиза:

- Должно быть так, чтобы белорусы не задумывались, на что будут жить в старости. Государство должно позаботиться, чтобы люди на пенсии жили достойно. Ведь все белорусы - налогоплательщики. Но учитывая наши реалии, к сожалению, наверное, на нормальную старость придется копить.

Елена: "Мне нравится европейский вариант пенсионеров". Фото: Никита Недоверков

Елена:

- Считаю, что на белорусскую пенсию прожить нельзя, поэтому в дальнейшем как на достойную финансовую опору на нее не рассчитываю. Я и сейчас люблю путешествовать, и очень хочется, чтобы на пенсии я тоже смогла много ездить и получать массу впечатлений. Мне нравится европейский вариант пенсионеров, которые, выйдя на заслуженный отдых, не доживают как придется, а радуются каждому дню. Сейчас рассчитываю на свои силы, а дальше наверняка буду жить на деньги, заработанные в работоспособном возрасте.

Дмитрий с другом: "Начнешь думать о пенсии– слишком грустно становится". Фото: Никита Недоверков

Дмитрий с другом:

- Ой, до пенсии далеко. Даже не думали об этом. Начнешь думать - слишком грустно становится. Живу одним днем. А насчет денег, так мне и сейчас, в молодые годы, зарплаты моей не хватает.

Дима и Никита: "Вообще страшновато, что когда-то и нам так жить придется". Фото: Никита Недоверков

Дима и Никита:

- Знаю, что пенсия у нас чуть ли не 100 долларов, и жить на нее невозможно. Например, мои бабушка и дедушка на пенсии работали, потому что без этого жить достойно было нереально.

- Вообще страшновато, что когда-то и нам так придется. А на слуху еще и то, что до пенсии сейчас можно и не дожить. Но считаю, что изменить что-то можно. Если очень стараться, то и у нас можно жить хорошо. Главное - воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет жизнь.