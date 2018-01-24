Какие помещения в Минске можно арендовать за 0 рублей 24.01.2018, 18:07

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Срок безвозмездной аренды может составлять от 3 до 10 лет.

В Минске 77 помещений предлагаются в безвозмездную аренду, передает агентство «Минск-Новости».

Директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко сообщила, что за 0 рублей можно снять помещения в подвалах, на первых и цокольных этажах. Все они требуют ремонта.

«Многие считают, что это замануха. Но нет, это реально, — подчеркнула глава организации. — И есть спрос на такие помещения. Так, один проект уже реализуется в Заводском районе. Предприятие из Минской области создает логистический центр по поставке мясных полуфабрикатов во все регионы Беларуси. Кроме того, будет заключено три договора, еще два находятся на согласовании».

Срок безвозмездной аренды может составлять от 3 до 10 лет. Он привязан к бизнес-проекту и окупаемости вложенных средств на ремонт. Обязательное условие — создание рабочих мест и сохранение их до конца аренды.

Добросовестные арендаторы после окончания действия договора безвозмездного пользования смогут снять эти помещения без проведения аукциона.

Полный список «бесплатных» помещений опубликован на сайте Мингорисполкома.