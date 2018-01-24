Игры агропрестолов 2 24.01.2018, 18:14

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Как в Ляховичском районе проблемное хозяйство рассорило бизнес и власти.

Сельскохозяйственный скандал районного масштаба разразился в агрогородке Тальминовичи Ляховичского района. Местное хозяйство, которое и раньше не особо блистало, оказалось на коленях. Надои упали, работники уходят, долги растут, а учредители не могут решить между собой, кто же будет директором, пишет tut.by.

Один партнер винит в кризисе второго и грозится вывести сотню голов скота под райисполком, второй — первого, местные власти — обоих. Низы же тихо наблюдают за сварой верхов и терпеливо ждут обещанную зарплату за два месяца. «Такой колхоз развалили», — вздыхают старожилы, впрочем, не конкретизируя кто, когда и как.

Тальминовичи — небольшой агрогородок у границы Брестской и Минской областей. Настолько небольшой, что в нем больше агро-, чем, собственно, городка. Один из тех, что проезжаешь, не запоминая: стелу на въезде и кладбище на выезде разделяют пару километров асфальта с типовыми двухэтажными панельками по бокам.

Сельчане выбором работы не избалованы. До недавнего времени самым крупным работодателем агрогородка было местное хозяйство КСУП «Тальминовичи». В декабре 2015 года оно перешло под управление СООО «Бифком», а местные власти остались собственником.

Один учредитель «Бифкома» — россиянин Сергей Ребинский, который проживает за границей. Второй — житель Гродненской области Валентин Умовский. Каждому принадлежит по 50% акций предприятия. В эту сельскохозяйственную авантюру частники ввязались с надеждой последующего выкупа хозяйства. По крайней мере, такие были планы. Два года спустя стало ясно, что им не суждено сбыться.

Смена власти, споры, смута

Хозяйство частникам досталось с долгами.

— Когда пришли в этот колхоз, тут даже не было света, были задолженности по зарплате, по налогам. Ребинский дал 80 тысяч долларов займа для погашения всех долгов. В залог возврата займа взял 126 голов стада — райисполком согласовал, — рассказала специалист по кадрам СООО «Бифком» Елизавета Ланкуть.

Срок действия договора займа закончился, деньги хозяйство учредителю так и не вернуло — было нечем.

— 15 июня 2016 года поступил звонок от него: «Валентин Геннадьевич, пора „идти забирать“ скот». Я сказал: «Нет, не пойду», — говорит Валентин Умовский и поясняет: отказался выполнять требование партнера, чтобы не портить отношения с районными властями.

Тут важно отметить, что вторая сторона категорически отрицает, что подобный разговор вообще был.

Так или иначе, отношения между партнерами испортились.

Валентин Умовский

В ноябре 2017 года прошло собрание учредителей, на котором интересы российского инвестора Сергея Ребинского по доверенности представлял Александр Быков, бывший работник СООО «Бифком». Валентин Умовский приехал на заседание, зарегистрировался, но участвовать в нем без личного присутствия второго партнера отказался.

— Через неделю нам пришел протокол собрания, в котором написано, что Умовский отказался от участия. На основании этого протокола они [второй учредитель и райисполком] его освободили от должности директора, чего по уставу быть не может, — вспоминает Елизавета Ланкуть.

После Умовского исполняющим обязанности директора СООО «Бифком» стал Александр Быков. Валентин Умовский с этим не согласился и обратился в экономический суд Брестской области. Пока там решают, кто прав, а кто виноват, на частном предприятии образовалось двоевластие: у Александра Быкова (то есть, через него — у российского учредителя) свое видение будущего предприятия, у Валентина Умовского — свое. Тем временем коровы ждут кормов, районная вертикаль — роста показателей, люди — зарплаты. По словам Елизаветы Ланкуть, предприятие должно работникам за два месяца, но из-за «всей этой смуты» не может рассчитаться.

— Ветстанция сомневается в нашей правоспособности и не дает нам ветеринарное свидетельство, чтобы мы могли сдать на убой крупный рогатый скот и заплатить людям зарплату, — рассказала собеседница.

Снижение показателей и долги в хозяйстве привели к тому, что в декабре в конфликт вмешался Ляховичский райисполком.

— В ноябре 2017 года собрался исполком и с нами продлили договор управления на тех же условиях. В декабре пришел новый начальник управления сельского хозяйства — и 8 декабря исполком выдал решение о том, что с нами не продлевают договор управления. Они как собственники, конечно, имеют на это право, но в договоре прописано, что перед тем, как принять такое решение, райисполком должен провести переговоры. Их не было, а односторонний отказ от договора его условиями не предусмотрен, — объяснила Ланкуть.

«Первое время все было хорошо»

Александр Быков — юрист, который по доверенности представляет интересы российского учредителя, рассказал об этой истории с другой стороны.

— В 2010 году инвестор из России пришел в Беларусь, выкупил у банка активы в Клецком районе, агрофирма «Орда». Там он начал заниматься развитием сельского хозяйства. Поставил технику, семена, восстановил скот, а в 2012 году создал СООО «Бифком», где был учредителем и участником с долей 90%, 10% было у «Орды». Для «Бифком» он приобрел модульный молочный завод. Хотел развивать не только производство сырья, но и переработку. Но в Клецком районе возникли сложности с землей и ее передали государственному предприятию, которое более активно развивалось. Пришлось из Клецка переезжать. В 2015 году они познакомились с Умовским. Сначала Умовского пригласили на должность директора «Бифкома» — он предложил план развития, выражал заинтересованность в работе предприятия. Ребинский выдал ему для развития «Бифкома» займы, передал зерно на 2,5 миллиарда (неденоминированных) рублей.

Потом Умовский сказал, что ему не интересно «просто так работать», Ребинский предложил долю в собственности в «Бифкоме» — и продал ему часть своей доли. Сейчас приходится обращаться в суд, так до сих пор эта доля не оплачена Умовским. Начал он работать в 2015 году еще там, в Клецком районе. Первое время, когда Умовский работал по утвержденным планам и программам, работа шла. После переезда в Ляховичский район была встреча с руководством района, был разработан этот договор управления в сельском хозяйстве. Я сам его разрабатывал, так как на то время работал в «Бифкоме» заместителем директора по правовым и финансовым вопросам. Так как исполком переживал из-за прямой продажи колхоза инвестору, мы предложили заключить договор управления на год: вносим определенную стоимость, проводим оценку колхоза, работаем под наблюдением управления сельского хозяйства, исполкома и в дальнейшем обращаемся уже с предложением о выкупе КСУП «Тальминовичи». Все было задумано, как постепенный процесс превращения государственного КСУП «Тальминовичи» в частное сельскохозяйственное предприятие.

Когда пришли, были проблемы. Сразу же Ребинский предоставил займ на погашение задолженности по налогам и зарплате КСУП «Тальминовичи», на покупку кормов для скота, а также еще займы по заявкам Умовского на покупку кормов и техники. Инвестором и спонсором выступал российский учредитель, а не Умовский, о чем имеются соответствующие финансовые документы.

Первое время все было хорошо. Наш опыт управления был интересен стране, к нам приезжали на консультации. А потом Умовский отказался выполнять бизнес-планы на месяц, которые предлагал его партнер. Вместо того, чтобы вкладывать в развитие, он распылял денежные средства. Начали расти долги. Переданная Умовскому сельскохозяйственная техника и агрегаты — часть из них лизинговые — находится в плачевном состоянии, а часть техники — в том числе и лизинговой — вовсе отсутствует. Второй учредитель предоставил ему займы под 0,01% в год — просто отличнейшие условия. Человеку дали возможность развиваться. Но и тут начались долги. В итоге — проблемы с посевной, был уничтожен урожай рапса, никакие проекты, на которые поступали деньги, так и не были реализованы. Мы проводили аудит в 2016 году и выявили, что частично эти деньги Умовский переводил на погашение долгов своей собственной транспортной фирмы (Валентин Умовский с этим утверждением не согласен. — Прим.). Начались проблемы с зарплатами, люди уходили.

Мы обращались в исполком, писали, что Умовский не справляется, что проект может погибнуть. Но тогда на это не обращали внимания. К тому времени Ребинский обратился в суды с требованием погасить займы. На данный момент сумма не погашенной задолженности — около 300 тысяч долларов.

Осенью 2017 года второй учредитель принял решение, что нужно спасать хозяйство. Когда мы [компания] пришли в Ляховичский район, в КСУП «Тальминовичи» у СООО «Бифком» было около 470 голов скота. Сегодня — около 280 (озвученные цифры по количеству голов скота Валентин Умовский не подтверждает. — Прим.). Умовский объясняет это «падежом». Пока органы не дали этому оценку, пускай этот «падеж» будет в кавычках — пока просто исчезла почти половина стада за два года. Надои молока упали, специалисты поувольнялись. Сейчас проходят проверки, аудиты. Оценку действиям Умовского дадут соответствующие структуры.

— А что за займ, который якобы выдали под залог скота?

— Когда мы пришли в район, второй учредитель выделил около 80 тысяч долларов через «Бифком» для КСУП «Тальминовичи». В качестве залога выступает крупный рогатый скот КСУП «Тальминович». Никто ему [Умовскому] не давал никаких указаний идти в райисполком и требовать вернуть (80 тысяч долларов или заложенный скот. — Прим.).

«Никто никого не прижимает»

У районных властей своя правда. Как подчеркивает председатель Ляховичского райисполкома Вячеслав Сельманович, никто частникам работать не мешал.

— Организация, с которой мы заключили договор управления, изначально задумывалась как одна из новых форм управления с последующим приобретением, как имущественный комплекс. Это новые подходы в реформировании и в работе с такими проблемными хозяйствами. Вопрос в том, что организация не выполнила своих договорных обязательств, неудовлетворительно вела и продолжала крайне неудовлетворительно вести управление. Это нормальная процедура, что исполком принял решение расторгнуть договор об управлении. Он 12 января расторгнут. В нормальной ситуации все нормально разрешаемо. (…) Здесь ничего незаконного нет, здесь никто никого не прижимает. Это нормальная процедура, когда заключаются договора, расторгаются договора, но здесь преподносится это так, что мы кого-то обидели. Решение принималось исполнительным комитетом, грамотными людьми с участием заинтересованных лиц, неоднократно заслушивались все. Нормальный, мирный процесс схождения-расхождения, но здесь пытаются представить это в глазах общественности, что власть — это какой-то монстр и задавила частный бизнес. Ни в коем случае. Сегодня прекрасно у нас работает частный бизнес совместно с государством.

В райисполкоме призывают не искать «скрытых смыслов» там, где их «нет и быть не может». Мол, конфликт «Бифкома» — это конфликт учредителей, а райисполком расторг договор с предприятием, которое не выполнило поставленные задачи. Кроме того выяснилось, что в прошлом Валентина Умовского есть судимость за мошенничество, которая уже погашена. Валентин Геннадьевич от былых грехов не открещивается:

— Это когда было? Сколько лет назад это было? Какое это вообще имеет отношение к этому делу? (…) А то, что я сделал за два года, ему не интересно, получается?! Все сделали, а сейчас можно меня как собаку просто выгонять?..

Конфликт вокруг хозяйства-аутсайдера нарастает, замешивая в аграрный снежный ком новых действующих лиц. Теперь это уже дело не только учредителей, и даже не только учредителей и райисполкома, а уже и суда, который решает, кто из партнеров прав, и прокуратуры, которая проводит проверку, и милиции: представители обеих сторон обратились в правоохранительные органы с заявлениями. Кто выйдет победителем — неизвестно. Но точно не люди, которые тихо наблюдают за сварой верхов и терпеливо ждут обещанную зарплату за два месяца.