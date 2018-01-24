Верховный суд РФ отменил решение о выдворении из страны Али Феруза 24.01.2018, 19:09

Судья ВС РФ заявил, что не увидел мотивов, обосновывающих необходимость депортации журналиста «Новой газеты».

Верховный суд удовлетворил жалобу журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) и отменил решение о его депортации из России в Узбекистан. Решение от 22 января было опубликовано на сайте суда. Судья Владимир Меркулов постановил направить дело Али Феруза на новое рассмотрение в Московский городской суд, передает «Немецкая волна».

Как сказано в документе, «в постановлении судьи районного суда не приведены мотивы в обоснование действительной необходимости применения к Нурматову Х.Т. такой меры ответственности как административное выдворение в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации с помещением его в специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом No 115-ФЗ, отсутствуют ссылки на фактические обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что имелась необходимость применения к нему такой меры административной ответственности».

Германия готова принять Али Феруза

Верховный суд рекомендовал Мосгосуду учесть положения из вынесенного постановления и обратить внимание на письмо из посольства ФРГ в России от 4 августа, подтверждающее готовность Германии принять Али Феруза. Судья также отметил, что «административное выдворение (Али Феруза - Ред.) в Республику Узбекистан влечет угрозу его жизни и здоровью», поскольку журналист ссылался на пытки и преследования, которым он подвергался «в стране его гражданской принадлежности». В постановлении ВС, кроме прочего, отмечается, что журналист заявлял о готовности добровольно покинуть пределы Россию, выехав в Германию.

Журналиста «Новой газеты», гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, публикующегося под псевдонимом Али Феруз, в августе 2017 года признали виновным в нарушении режима пребывания в Москве, постановив депортировать его.

Исполнение постановления о выдворении из России позже было приостановлено по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). С тех пор журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). В ноябре его повторно оштрафовали за незаконную трудовую деятельность в Москве.