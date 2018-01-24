Могилевчанин зафиксировал махинации властей с торговым центром
- 24.01.2018, 20:24
- 1,482
Здание начали возводить за три недели до конца общественного обсуждения.
Несоответствие обнаружил правозащитник Володар Цурпанов. На официальном сайте горисполкома указано, что общественное обсуждение «архитектурно-планировочной концепции застройки квартала в границах проспекта Пушкинского – улицы Островского – улицы Рогачевской» проходит с 7 по 31 января 2018 года, передает mspring.online.
В то же время на месте строительства уже стоит паспорт объекта, согласно которому начало работ было начато 8 января – то есть за 24 дня до конца общественного обсуждения.
По словам Цурпанова, в данный момент он ждет разъяснений от облисполкома.