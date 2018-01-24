Могилевчанин зафиксировал махинации властей с торговым центром 24.01.2018, 20:24

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Здание начали возводить за три недели до конца общественного обсуждения.

Несоответствие обнаружил правозащитник Володар Цурпанов. На официальном сайте горисполкома указано, что общественное обсуждение «архитектурно-планировочной концепции застройки квартала в границах проспекта Пушкинского – улицы Островского – улицы Рогачевской» проходит с 7 по 31 января 2018 года, передает mspring.online.

В то же время на месте строительства уже стоит паспорт объекта, согласно которому начало работ было начато 8 января – то есть за 24 дня до конца общественного обсуждения.

По словам Цурпанова, в данный момент он ждет разъяснений от облисполкома.