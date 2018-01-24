Читатели о блокировке Charter97.org: «Думаем, теперь Зачесу придется несладко» 31 24.01.2018, 20:25

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Читатели Charter97.org протестуют против блокировки независимого сайта.

Приводим некоторые отзывы из соцсетей и комментариев, которые сейчас тысячами размещаются в интернете:

«Народ быстро научится блокировку обходить, но теперь Хартия перестанет миндальничать и политкоррекничать с хитрозачесанным режимом последнего диктатора Европы. Думаю, что теперь Зачесу придется несладко.

«Хартия, мы с тобой! Мозг себе заблокируйте, чмыри!»

«ЛЮДИ, РАДУЙТЕСЬ!

ВЛАСТЬ СЛАБА И РАЗ БЛАКИРУЕТ - ЗНАЧИТ ОЧЕНЬ ПЛОХО ВСЁ В ДАТСКОМ КОРОЛЕСТВЕ, ОЧЕНЬ ПЛОХО»

«Если будут проблемы, буду искать пути обхода блокировки.

Ну и ШОС сипатому!!!»

«Блокируют, значит, правду пишите!»

«Лысому капут и всем блокировщикам капут»

«Правда глаза колет! Очень жаль! Чтобы принимать эту неприкрытую ПРАВДУ и слышать правдивый ГОЛОС народа - проще блокировать сайт! А ведь властьпредержащим так не хочется "слышать" то, что люди уже не те и что о людях тоже надо думать, а не только о себе, издавая Указы, Декреты против своего народа (имею в виду "новое изобретение о пенсиях)! И многое другое! Не заставляйте людей выходить на площади, а лучше читайте о том, до чего довели белорусов!»

«Господа! Будьте более активны, видите как режиму Хартия нравится».

«Хартию не задушите!»

«Видно, что табачок от Хартии и коментаторов пришелся им не в нюх вот и заблокировали. Но этим всем... Луки не хватает мозгов понять, что Народную Правду не перекроешь. Хартия! Мы с тобой!»

«Это просто белоруская земля горит под ногами лукавого диктатора и членов его банды».

«Сопротивление свету правды в 2018 году только усилит разрушительное действие этого света на все старое и отжившее, и ускорит наступление конца отжившей системы».

«Правде рот не заткнешь. У народа давно открылись глаза. Ребята, вы вносили и вносите весомый вклад в противостояние государственной лжи, которая льется уже на протяжении более двадцати лет. Ваши усилия не остались незамеченными».

«Хартыя! Шчыры дзякуй за Вашу працу! За ўсё тое, што рабілі, робіце ды зробіце!»

«Как только люди поняли, что свои проблемы надо нести на Хартию, а не на БТ, то начинают закрывать, чтобы дедовщина и милицейский беспредел не всплывал».

«Ребята молодцы! Держитесь!»

«Власть труслива! И этим они это показывают»

«Беларусы! Выходите на улицы!»