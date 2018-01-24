ЧЕ-2018: Белорусские гандболисты победили сербов 24.01.2018, 20:40

Сборная Беларуси завершила выступления в Хорватии победой над командой Сербии - 32:27.

В заключительном туре основного раунда чемпионата Европы в группе 1 сборная Беларуси обыграла сербов и финишировала в своей шестерке на пятом месте, передает «Прессбол».

Беларусь — Сербия — 32:27 (16:11)

Турнирное положение в группе 1: Франция — 8 очков (4 матча), Хорватия — 6 (4), Швеция — 6 (4), Норвегия — 4 (4), БЕЛАРУСЬ — 2 (5), Сербия — 0 (5).