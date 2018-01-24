«Кремлевский доклад»: кто из окружения Путина попадет под санкции 1 24.01.2018, 21:02

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Владимир Путин

В список могут попасть до 300 россиян.

29 января министерство финансов США, Национальная разведка и госсекретарь должны представить в Конгрессе "кремлевский доклад", посвященный чиновникам и бизнесменам из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и их активам за рубежом. Содержание доклада пока держится в тайне, но, по информации СМИ, в список могут попасть Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и другие предприниматели – всего до 300 человек. "Гордон" собрал главную информацию о "кремлевском докладе", известную к этому моменту.

Что это за список?

"Кремлевский доклад" предусмотрен законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который в августе 2017 года подписал президент США Дональд Трамп. Этим законом вводились новые санкции против Ирана, России и КНДР.

В законе сказано, что доклад должен быть опубликован в течение 180 дней, срок истекает 29 января 2018-го. Документ должны представить в Конгрессе США министерство финансов, директор Национальной разведки Дэн Коутс и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Составлением доклада занимаются восемь различных групп, а за составление пофамильного списка россиян отвечают два подразделения министерства финансов США – Управление террористической и финансовой разведки, а также Бюро по контролю за иностранными активами. Доклад должны заслушать по три комитета в каждой из палат Конгресса (по иностранным делам, финансам и банковской деятельности).

Сама по себе публикация "кремлевского доклада" не будет означать автоматическое введение санкций против упомянутых лиц – для этого предусмотрена отдельная процедура, которая может начаться после 29 января.

Российское издание The New Times, ссылаясь на свой источник в Вашингтоне, писало, что американские власти продолжают спорить о том, в каком формате публиковать "кремлевский доклад", делать ли его полностью открытым и как применять. NT утверждает, что Трамп хочет сделать список россиян секретной частью доклада, а также настаивает, что новые санкции против РФ могут навредить американскому бизнесу.

Фото: The U.S. Department of the Treasury / Facebook

Кто войдет в список?

По данным газеты "Коммерсантъ", в "кремлевский доклад" войдут около 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, а также члены их семей. Всего – до 300 человек.

Посол США в России Джон Хантсман 16 января отмечал, что говорить о количестве россиян, которые попадут под новые санкции, еще преждевременно: сейчас разработчики "кремлевского доклада" изучают, как эти ограничительные меры повлияют на американско-российские отношения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

По словам экс-сотрудника Госдепартамента США Дэниела Фрида, некоторые российские политики и бизнесмены обращаются к американским лоббистам и бывшим чиновникам с просьбами помочь не попасть в список, а часть россиян избавляется от зарубежных активов, которые могут пострадать после публикации "кремлевского доклада".

Фамилии людей, которые окажутся в докладе, пока неизвестны.

В ноябре 2017 года международная группа экспертов (американский дипломат Дэниел Фрид, шведский экономический аналитик Андерс Аслунд, бывший советник Путина Андрей Илларионов и публицист Андрей Пионтковский) опубликовала статью на сайте Atlantic Council, в которой предложила критерии идентификации "кремлевской элиты и ее агентов".

По их мнению, в перечень "кремлевского доклада" должны попасть россияне, открыто или скрыто причастные к агрессивным действиям путинского режима: вмешательству в президентские выборы в США, военной агрессии против Грузии и Украины, бомбардировкам мирного населения в Чечне и Сирии, а также громким убийствам оппозиционеров, журналистов и общественных активистов в России.

Еще один критерий, по которому авторы предлагают заносить политиков и бизнесменов в "кремлевский доклад", – участие в коррупционных схемах. Эксперты убеждены, что в список также должны попасть "друзья Путина из Санкт-Петербурга".

Российское издание The Bell писало, что потенциальными фигурантами "кремлевского доклада" могут стать бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алишер Усманов и Роман Абрамович. О том, чтобы включить в перечень Усманова и генпрокурора РФ Юрия Чайку, госсекретаря США просили четверо сенаторов-республиканцев.

Фото: ЕРА

Что заявляют в России?

Издание The New Times подчеркивает, что "кремлевский доклад" вызывает среди российской элиты большую обеспокоенность, чем все предыдущие санкции. Однако в официальных заявлениях и российские чиновники, и бизнесмены утверждают обратное.

1 декабря 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что с помощью "кремлевского доклада" Вашингтон пытается поссорить Путина с российской бизнес-элитой. 12 января 2018-го он заявил, что Москва ответит на "кремлевский доклад": "Принцип взаимности остается краеугольным камнем".

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что в Москве к "кремлевскому докладу" относятся "философски" и считают его попыткой повлиять на РФ в преддверии президентских выборов.

В ноябре 2017 года агентство Reuters опросило два десятка человек в деловых и политических кругах России, которые рассказали, что среди бизнесменов царит "атмосфера страха и беспокойства", поскольку "судиться за свои активы против США трудно". Источник Reuters также сообщил, что один из бизнесменов, входящий в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, решил "поменьше мелькать рядом с Путиным", чтобы не привлечь к себе внимание американских чиновников.

В январе 2018-го президент-председатель правления госбанка ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters сказал, что считает достаточно большой вероятность попадания в санкционный список, но не боится этого. "Мое поколение выросло, когда из нашей страны вообще никуда не пускали", – сказал Костин.

Фото: ЕРА

Что говорят эксперты?

Бывший сотрудник Госдепартамента США, дипломат Дэниэл Фрид считает, что последствия доклада будут "очень серьезными", поскольку указанные в нем россияне не смогут сотрудничать с физическими и юридическими лицами из США, а американские и европейские банки могут посчитать "рискованным" присутствие в этом перечне своих клиентов.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров отметил, что предсказать масштаб и последствия "кремлевского доклада" сейчас сложно, поскольку Трамп "явно не расположен подписывать законы, которые стали бы реальной угрозой существованию путинского режима", однако публикация конкретных списков с фамилиями приближенных к Путину станет "переходом на новый уровень".

Политолог и публицист Андрей Пионтковский подчеркнул, что объем частных средств россиян в США составляет примерно $1 трлн, а "удержать одновременно и триллион, и власть, и Крым – все это уже невозможно". В ноябре он заявлял, что Вашингтон "полон олигархами, их представителями и юристами", которые пытаются договориться с властями о невключении в санкционные списки.

По мнению российского политолога Лилии Шевцовой, "кремлевский доклад" закроет целую эпоху в геополитических отношениях. "Постмодернизм, который доминировал в политике в течение последних 20 лет, с его размытостью ценностей и норм, с его готовностью Запада интегрировать авторитарные элиты, в том числе российскую, заканчивается", – сказала она в интервью "Немецкой волне".

Шевцова считает, что доклад породит внутри российской элиты недовольство, страхи и сомнения, а также "стремление убежать и вывести активы".