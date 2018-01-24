Макрон: ЕС должен измениться, чтобы конкурировать с Китаем и США 3 24.01.2018, 21:34

Эммануэль Макрон

В прошлом году Макрон предложил масштабную реформу Евросоюза.

Европейский Союз должен реформировать себя, чтобы иметь возможность конкурировать с Китаем и Соединенными Штатами.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает The Associated Press.

Макрон сказал, что «более амбициозные» страны должны иметь возможность двигаться вперед в направлении углубления европейской интеграции. «Менее амбициозные не должны блокировать более амбициозных в комнате», - сказал он.

Он сказал, что страны ЕС должны координировать свою налоговую политику, «иначе таланты исчезнут».

В прошлом году Макрон предложил масштабную реформу Евросоюза, среди прочего предусматривающую общий бюджет для «финансирования совместных инвестиций и обеспечения стабильности во времена экономических потрясений».

Создание совместного бюджета предусматривает должность министра финансов, а также парламентский надзор на европейском уровне.