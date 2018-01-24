На четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 24.01.2018, 21:57

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На 25 января объявлен оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемым гололедом.

Об этом БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода будет облачная с прояснениями. На большей части страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Во многих районах ожидается гололед, на дорогах — гололедица. Ветер будет северо-западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха прогнозируется в диапазоне от 2 до 8 градусов мороза, по востоку при прояснениях ожидается 9-12 ниже нуля. Днем ожидается от нуля до 5 градусов со знаком «минус». По западу ночью будет около нуля, днем — +1... +3 градуса.