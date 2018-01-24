Наталья Радина на «Радыё Свабода»: Власти специально заблокировали «Хартию’97» накануне 100-летия БНР 20 24.01.2018, 22:15

3,241

Наталья Радина

Происходит окончательная зачистка свободы слова в Беларуси.

Главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина в интервью «Радыё Свабода» рассказала, что сайт заблокирован по решению Министерства информации Беларуси.

«К этому имеет отношение режим Лукашенко. Эту информацию уже подтвердил независимым СМИ заместитель министра информации Беларуси. Об этом пишут государственные СМИ. В том числе «СБ. Беларусь сегодня» пишет, что наш сайт был заблокирован по распоряжению Министерства информации Беларуси. Поэтому очевидно, что происходит окончательная зачистка свободы слова в Беларуси, поскольку уничтожается самый популярный, независимый, оппозиционный сайт».

Наталья Радина сказала, что сайт «Хартия-97» сталкивался с репрессиями в течение 20 лет своей работы.

«В этой ситуации мы будем бороться, мы будем защищать «Хартию». Мы будем подключать все механизмы для защиты сайта, включая международные. Будем обращаться к нашим партнерам за рубежом, к правозащитникам и политикам, чтобы они призвали власти своих стран оказывать давление на режим Лукашенко за уничтожение свободы слова».

Наталья Радина призвала своих коллег к солидарности. Также предложила размещать информацию о том, как читатели могут технически обойти блокировку сайта.

Власти боятся весны

По мнению Натальи Радиной, причины блокировки «Хартии-97» в том, что власти боятся повторения протестов, которые были весной 2017 года.

«Власти боятся весны. Давайте вспомним, что было прошлой весной. Ситуация в экономике не улучшилась, возмущение людей нарастает. В стране происходит тотальное обнищание, жизнь становится все более сложной. Власти боятся повторения весны 2017 года. По-видимому, они даже боятся празднования 100-летия БНР. Мы также писали, что эту дату нужно праздновать вместе, в том числе вместе с властями. И вот мы получили такой ответ со стороны режима. Поэтому прежде всего это страх, слабость самого режима. Ведь такие нелогичные шаги, блокировка независимых сайтов - это просто самоубийство для режима. Ведь это происходит в той ситуации, когда режим остро нуждается в деньгах, когда принимается декрет о развитии цифровой экономики».