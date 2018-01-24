Премьер-министр Польши хочет заблокировать Nord Stream 2 3 24.01.2018, 22:26

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Матеуш Моравецкий будет добиваться блокирования строительства российско-германского газопровода.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет заблокировать строительство российско-германского газопровод Nord Stream 2. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на публикацию в «Dziennik Gazeta Prawna».

Издание обращает внимание, что Моравецкий будет пытаться убедить западных партнеров об угрозе газопровода Nord Stream 2 для безопасности региона.

«Мы будем убеждать, что строительство Nord Stream 2 в конечном итоге поставит под угрозу независимость Украины», - говорит источник издания из окружения польского премьер-министра.

Газета обращает внимание, что украинские эксперты положительно оценивают идею координации действий.

«Nord Stream 2 - это главный инструмент российской гибридной агрессии против Украины в сфере энергетики. Его целью является уничтожить транзитный потенциал моей страны», - сказал польскому изданию Евгений Магда, директор киевского Института мировой политики.

Откуда берутся опасения Киева? - спрашивает газета и дает ответ: Киев боится, что из-за Nord Stream 2 Москва откажется от транзита газа по территории Украины. Киев тогда потерял бы источник доходов и был бы подвергнут энергетическом шантажу, - отмечает издание.

В сообщении напоминается, что партнерами «Газпрома» в этом проекте являются пять западных энергетических компаний. Газопровод должен быть готов к концу 2019 года. Тогда же Россия намерена прекратить транспорт газа по трубопроводам, которые проходят через территорию Украины. Против создания газопровода Nord Stream 2 выступают Польша, страны Балтии и Украина.