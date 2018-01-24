Андрей Бастунец: Мининформ делает все, чтобы разрушить отношения с Западом 2 24.01.2018, 22:31

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Андрей Бастунец

Власти нарушают право белорусов на свободу высказывания.

Об этом председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец написал в своем «Фейсбуке»:

- Заблокирован сайт «Хартии’97». Это второй подряд случай блокировки одного из популярнейших белорусских общественно-политических интернет-ресурсов. И второй подряд пример абсолютно непрозрачных действий Мининформации.

В случае с «Белорусским партизаном», кажется (но мы не можем быть уверенными), что поводом для ограничения доступа к сайту стали комментарии пользователей. Возможно, и тут что-то подобное. Но достойно смеха и жалости, что мы оперируем словами «возможно»... «неизвестно», когда ограничивается одно из фундаментальных прав и свобод человека - свобода высказывания.

Аплодирую Мининформу, который делает все, чтобы разрушить усилия МИД по налаживанию отношений с Западом, в общем, и Польшей, в частности.

Да и к МИДу есть вопросик - не это ли министерство отвечает за выполнение так называемого Национального плана по правам человека в Беларуси? И не рассматривать блокировку «Хартии», как, кстати, и преследование журналистов «Белсата», как послание к новому составу польского МИДа?

Что касается моего личного мнения, то блокировка «Партизана» и «Хартии’97» показывает, что власти не только готовы к цензуре, но и без особых переживаний обращаются к ней. По поводу и без повода. Не знаю только, в ожидании каких событий это происходит сейчас, - заявил Андрей Бастунец.