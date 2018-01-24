Денис Ивашин: Решение заблокировать «Хартию'97» было принято на Лубянке в Москве 9 24.01.2018, 23:40

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Денис Ивашин

Фото: «Белсат»

Белорусское медиапространство отдается под сплошное доминирование РФ.

Об этом написал в «Фейсбуке» редактор белорусской службы сайта informnapalm.org Денис Ивашин:

- По данным сервиса SimilarWeb, сайт Сharter97.org является одним из самых популярных медийных ресурсов Беларуси и уступает только tut.by и onliner.by.

Что касается информационного противостояния с Россией - «Хартия'97» - безусловный лидер. Это объективная и фактическая информация.

Вполне возможно, что блокировка ресурсов, ранее «Белорусского партизана», теперь Сharter97.org (возможно, в ближайшем будущем «Радыё Рацыя», «Белсат» и др.), исходят не с улицы К.Маркса, а с Большой Лубянки. Весьма примечательно, что до сих пор для блокирования не использовали законодательные основания.

«Хартия'97» прочно присутствует в медиапространстве Беларуси и занимает его большую часть уже на протяжении двух десятилетий. Но именно сейчас это медиапространство оккупационный режим решил отдать под сплошное доминирование РФ.

Если вы спросите, как это возможно, мол, все пользуются белорусскими ресурсами, то отвечу, что вы ошибаетесь.

Вместе взятые news.mail.ru, lenta.ru, news.yandex.by, news.rambler.ru, dni.ru, ria.ru и др. преобладают в белорусском медиапространстве без сайта Сharter97.org.

Тот же киселевский «Спутник» (sputnik.by, 2,18 млн) сейчас просматривают гораздо больше, чем «Нашу Ниву» (1,59 млн).

Как это ни парадоксально но, режимные онлайн-СМИ находятся на информационной обочине и не способны противостоять угрозам информационной безопасности Беларуси. То, что происходит полностью в интересах только одного государства - Российской Федерации.

Нам всем следует активно противостоять и защищать собственными силами свое информационное пространство. Вполне возможно, вскоре, если на то будет потребность Кремля, будет закрыт доступ и к «Фейсбуку» и другим не российским соцсетям.

Пока же предлагаю массово расширять информацию о способах обхода блокировки: Самый элементарный - использование браузера Opera с режимом turbo и Opera Mini на смартфонах с режимом инкогнито, - заявил Денис Ивашин.