«Немецкая волна» написала о блокировке «Хартии’97» 3 24.01.2018, 23:38

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Власти Беларуси заблокировали независимый сайт Сharter97.org.

Об этом в среду, 24 января, сообщает корреспондент «Немецкой волны». По его данным, через анонимайзер интернет-страница открывается.

Как сообщается на самом сайте «Хартия-97», блокировка производится практически всеми операторами в Беларуси. Некоторые провайдеры указывают при этом следующую информацию: «Если вы видите это сообщение, значит адрес, на который вы пытались попасть, состоит в списках ограниченного доступа согласно указу Президента РБ № 60 от 1.02.2010, постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ № 4/11 от 29.06.2010, декрету Президента РБ № 6 от 28.12.2014 и постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ и Министерства связи и информатизации № 6/8 от 19.02.2015».

«Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне», - отмечают журналисты независимого белорусского ресурса.

Они опубликовали инструкцию, как можно обойти блокировку.

В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что провайдеры заблокировали оппозиционный сайт после решения министерства информации Беларуси, которое внесло его в список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг. Блокировке подлежат три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info.

В Мининформации пока никак не прокомментировали блокировку «Хартии-97».