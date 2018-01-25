Трамп согласился ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера 25.01.2018, 7:33

Президент США готов побеседовать по «российскому делу».

К вечеру среды Дональд Трамп неожиданно пообщался в Белом доме с оказавшимися там репортерами новостных агентств, которые задали президенту несколько вопросов прямо перед его отъездом в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, сообщает «Голос Америки».

В ходе этого спонтанного интервью американский лидер сообщил, что он готов встретиться со спецпрокурором Робертом Мюллером и ответить на вопросы относительно «российского расследования» и его возможных связей с лицами в России.

Из аудиозаписи этой беседы, которую, в частности, сделала достоянием гласности компания CNN, Трамп заявил, что он, возможно, даже даст показания под присягой, но, в качестве одного из условий, упомянул о том, что предварительно намерен проконсультироваться со своими адвокатами. При этом, президент США еще раз напомнил, что, с его стороны, «не было никакого сговора, и никакого препятствования (следствию)».

«Меня больше волнует то, сколько вещей вы, ребята, не публикуете, – добавил глава Белого дома. – Но (что касается интервью) я бы с радостью это сделал, и как можно скорее… Конечно, если мои адвокаты не будут против, но я бы сделал это с радостью».

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер хотел бы побеседовать с президентом США о его решении уволить директора ФБР Джеймса Коми, а также бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Это связано с расследованием российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Одна из задач Мюллера – установить, пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, когда, по словам Коми, попросил его прекратить расследование контактов Флинна с российским послом в Вашингтоне в преддверии инаугурации Трампа, а затем уволил Коми, возглавлявшего расследование ФБР по российскому делу.

Как сообщают СМИ, пока неясно, согласится ли Трамп, неоднократно опровергавший подозрения в сговоре с Россией, на такую беседу, когда она может быть проведена и в каком формате – устном или письменном.

Несколько месяцев назад Трамп говорил, что «на все 100 процентов» готов побеседовать с командой Мюллера, однако в последнее время он начал выражать сомнение в необходимости подобной беседы, поскольку «никакого сговора» не было.

Судя по тому, что Мюллер попросил юристов Трампа дать ему возможность побеседовать с президентом об увольнении Флинна в связи с тем, что тот скрыл от вице-президента Майка Пенса свои контакты с послом Сергеем Кисляком, а также о его беседах с Коми по поводу закрытия расследования в отношении Флинна и последующем увольнении Коми, спецпрокурор сосредоточил свое внимание на вопросе о воспрепятствовании правосудию.

Трамп отрицает, что просил Коми закрыть расследование в отношении Флинна и называет слова Коми «ложью».

В соответствии с американским законодательством, воспрепятствование правосудию или «официальным процедурам» является преступлением.

По словам юристов, хотя действующего президента нельзя привлечь к суду за воспрепятствование правосудию или любое другое преступление, такое обвинение может дать Конгрессу основания для объявления импичмента. Экс-президент Билл Клинтон был подвергнут импичменту в 1998 году в связи с обвинениями в воспрепятствовании правосудию, а в 1974 году под угрозой импичмента из-за воспрепятствования правосудию оказался тогдашний президент Ричард Никсон. Клинтон был оправдан по результатам слушаний в Сенате, а Никсон подал в отставку под давлением обвинений в коррупции.

На следующий день после увольнения Коми в мае прошлого года Трамп на встрече в Белом доме с российскими официальными лицами назвал экс-директора ФБР «сумасшедшим» и сказал, что, уволив его, избавился от «огромного давления». Спустя несколько дней в телеинтервью Трамп признался, что уволил Коми из-за «этой истории с Россией».

Однако вскоре после этого расследование по российскому делу было поручено спецпрокурору Мюллеру, который был назначен вопреки возражениям Трампа.