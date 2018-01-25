Анджей Почобут о блокировке «Хартии'97»: Плакали лукашенковские биткоины 2 25.01.2018, 7:39

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АНДЖЕЙ ПОЧОБУТ

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Независимый журналист из Гродно высказался в поддержку сайта.

Белорусы все равно будут читать Charter97.org, а вот у режима Лукашенко могут возникнуть проблемы. Об этом в «Фейсбуке» написал независимый журналист из Гродно Анджей Почобут.

«Да, денек еще тот выдался. Заблокировали «Хартию-97». Действительно не открывается. Только с этой блокировкой получается история в духе «чистильщиков Прокопени».

Вроде чистили-чистили, да не вычистили.

Ну освоит народ прокси. Для этого особого ума не надо. И что дальше? Что китайский фаер-волл, включат? Тогда плакали лукашенковские биткоины... Как говорил незабвенный В.Ф. Янукович: «Астанавицесь!».

Только ж его никто не послушал».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.