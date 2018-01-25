Евгений Афнагель: Уверен, что «Хартия'97» выстоит 5 25.01.2018, 7:51

Пришло время бороться за сайт, который всегда говорил белорусам правду.

Блокировкой крупнейшего независимого информационного ресурса власти показали свое лицо, заявил в комментарии Charter97.org один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Все мы знаем, что «Хартия'97» очень сильно раздражает белорусские власти. Из-за этого сайт неоднократно блокировали, его журналистов убивали и бросали в тюрьмы. Несмотря на все, «Хартия'97» выстояла и остается самым популярным и известным независимым белорусским сайтом. Уверен, что выстоит и сейчас.

Другой вопрос — зачем это нужно властям? Несколько дней назад оппозиция предложила вместе праздновать День Воли. На заседаниях оргкомитета рассматривались предложения о переговорах с чиновниками и визитах в различные министерства. Понятно, что в условиях, когда власти уничтожают крупнейший независимый сайт, ни о каких «совместных празднованиях» не может быть и речи. Мы знаем, что власти услышали наши предложения, и сегодня стал очевидным их ответ ни них.

«Хартия'97» всегда становилась на защиту тех, кого преследовали за их взгляды и убеждения. На сайте всегда писали об уличных протестах, преследовании политзаключенных, блокировке независимых СМИ. «Хартия'97» показывала нам всем пример солидарности. Сейчас солидарность и защита нужна ей самой — и со стороны журналистов, и со стороны всех читателей. Если нам действительно нужен сайт, который всегда и при любых условиях будет писать правду о том, что происходит в нашей стране, нужно бороться за него.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.