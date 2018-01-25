Макрон: Франция вернулась. Она снова в центре Европы 25.01.2018, 7:55

Эмманюэль Макрон

Нужно больше амбиций, чтобы иметь более суверенную, единую и демократическую Европу.

Франция снова занимает центральное место в Европе, сказал президент страны Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его выступление транслировалось на сайте форума.

"Франция вернулась. Франция снова в центре Европы. Потому что никогда не будет успеха Франции без европейского успеха", – подчеркнул он.

Макрон добавил, что в 2018 году нужно пересмотреть стратегию ЕС на следующие 10 лет.

"В нынешних условиях у Европы есть ответственность и роль, которую она должна играть в противовес Китаю и США, потому что наше видение, наша ДНК с точки зрения взаимоотношений между свободой, справедливостью, честностью, индивидуальными правами уникальны. Есть такой баланс между этими разными ценностями в Европе", – заявил президент Франции.

Чтобы избежать фрагментации в мире, нужна более сильная Европа, подчеркнул Макрон.

"Нужно больше амбиций, чтобы иметь более суверенную, единую и демократическую Европу", – заявил он.

Макрон добавил, что "те, кто кто не хочет двигаться вперед, не должны блокировать самых амбициозных".

Всемирный экономический форум проходит с 23-го по 26 января в Давосе (Швейцария). Участники обсуждают расширение и защиту прав женщин, вопросы безопасности и экономического развития.