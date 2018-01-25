Максим Винярский о блокировке Charter97.org: Страусы из Дроздов прячут голову в песок 4 25.01.2018, 7:59

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Сайт отражает реальное положение вещей в Беларуси, от которого не скроешься.

Бессмысленно прятаться от объективной, свободной информации. Блокировкой Charter97.org белорусские власти только показали, что они похожи на страуса. Об этом сайту заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

- Страусы из «Дроздов» зря сунут голову в песок. «Хартия’97» – не придумывает новости, а отражает реальные события. Прятаться самим от объективной, свободной информации – бессмысленно. А «прятать» от других – и вовсе преступление, нарушающее основной закон страны – Конституцию. Обход подобных блокировок – дело не сложное, но сам факт ярко показывает, что режим Лукашенко по сути совершенно не изменился.

Блокируя сайт «Хартия’97» трусливые чиновники уподобляются страусу сующему голову песок, и думающему, что так он «спрячется» от опасности. Сразу виден тот уровень «диалога» к которому они готовы. В год столетия БНР, блокируются не подконтрольные диктатуре сайты – активно борющиеся с кремлевской пропагандой.

Сейчас же для всех важно проявить солидарность. Не бывает «свободы слова» - для кого-то одного. Свобода слова – важна для каждого.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.