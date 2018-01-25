Курт Волкер: Россия не смогла достичь своих целей в Украине

Курт Волкер: Россия не смогла достичь своих целей в Украине3
- 25.01.2018, 8:12
Кремль пытался установить контроль над центральной властью в Киеве.
Россия не смогла достичь своих целей в конфликте на Донбассе. Об этом сказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.
Он считает, что РФ рассчитывала привести к власти более дружелюбное правительство, чтобы удерживать Украину в сфере своего влияния, но получился обратный эффект.
"Все закончилось трагедией, потому что очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Больше десяти тысяч людей погибли и больше миллиона стали вынуждеными переселенцами, но Россия своих целей в Украине не достигла", - сказал Волкер.
Спецпосол убежден, что Россия не хочет оккупировать всю территорию Украину, а хочет дестабилизировать обстановку, влиять на политику Киева и попробовать рассорить Украину и Запад.
Волкер считает, что минские соглашения - инструмент, через который "Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".
В Украине считают соглашения провальными, потому что они не привели к завершению конфликта, отметил представитель США.
На вопрос, не значат ли действия России, что санкции не работают, Волкер сказал: "Я бы так не сказал. Я бы сказал, что они не сработали, но это другое. Думаю, в России много кто осознает, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут продлевать. А это так и будет".
Волкер считает, что конфликт не решится до тех пор, пока Россия будет отрицать свое участие в нем.