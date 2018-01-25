Предприниматели: Беларусь перешла к олигархии 2 25.01.2018, 8:20

1,524

Власти намеренно разоряют мелкий и средний бизнес.

Минус 26 тысяч человек за 5 лет. Такие потери понесли ряды индивидуальных предпринимателей Беларуси с 2011 по 2016 год. И это — только по официальным данным. Если же тенденция уменьшения количества ИП сохранится, малый бизнес в нашей стране прекратит свое существование уже в недалеком будущем — в 2028-ом, говорится в репортаже «Белсата».

«Мы не можем рассчитывать на то, что в будущем мы получим средний и крупный бизнес. Этого просто не будет. Поэтому здесь нужно говорить о том, что происходит катастрофа, страна переходит на олигархическую систему существования, заполнив все крупными предприятиями, при этом целенаправленно уничтожая малый бизнес», — предупреждает лидер предпринимателей Анатолий Шумченко.

Почему ИП уходят?

Если с 2011 года на уход индивидуальных предпринимателей с рынков повлияла девальвация, обнищание населения и, соответственно, — падение спроса на товар, то с 2016-го весомым грузом на плечи ИП упал 222-й указ. Обязательная сертификация каждой единицы товара отразилась на повышении потребительских цен, которые стали не по карману для населения.

На отмену 222-го указа чиновники не пошли. По мнению лидера предпринимателей Анатолия Шумченко, эта ошибка дорого обошлась государству.

«В 2013 году, который был самым пиковым для индивидуальных предпринимателей, когда они работали до 222-го указа, и в 2016 году, когда они работали по 222 указу, разница в суммах платежей, которые поступали в бюджет, составила минус $ 100 млн», — говорит Анатолий .

Что произошло с теми, кто уже не ИП?

Среди тех, кто остался в бизнесе, часть предпринимателей была вынуждена зарегистрироваться в качестве юридических лиц. Некоторые же просто перенесли бизнес за пределы родины.

«Кто-то просто бросает этот бизнес, мы это видим по тем пустым местам на рынках, в торговых домах, некоторые уезжают за пределы Беларуси, если они более-менее успешные, если у них есть еще силы на это, они открывают свой бизнес в России, в Украине, и в Польше», — отметил экономист Лев Марголин.

Дополнительное налогообложение в виде электронных накладных и чипирование — проблемы, с которыми предприниматели столкнулись в 2017-ом, — продолжают сдерживать развитие бизнеса тех, кто еще остался на плаву.