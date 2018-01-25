Николай Статкевич: «Хартия» находится на острие борьбы за свободу и независимость Беларуси 3 25.01.2018, 8:35

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Патриоты должны сделать все, чтобы защитить сайт.

Режим Лукашенко пытается изолировать белорусское общество от наиболее влиятельного источника альтернативной информации. Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Белорусские власти заблокировали ведущий информационный сайт страны «Хартию-97».

Режим пытается изолировать белорусское общество от наиболее влиятельного источника альтернативной информации о ситуации в стране.

«Хартия» находится на острие борьбы за свободу и независимость Беларуси. Ее вклад в эту борьбу бесценный и больший, чем у любого другого СМИ. Блокировка «Хартии-97», которая в наибольшей степени противостоит информационной агрессии антибелорусских сил, убедительно свидетельствует о коллаборационистском характере правящего режима.

Патриоты Беларуси обязаны сделать все, чтобы защитить «Хартию-97» и обеспечить нашему народу беспрепятственный доступ к ее материалам».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.